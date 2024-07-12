'Київстар' и фонд 'Повернись живим' собрали 65 млн грн на мобильные системы связи для ПВО

Компания "Киевстар" и фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" аккумулировали 65 миллионов гривен для Воздушного командования "Юг" в рамках совместного проекта "Нам здесь жить: мобильные системы связи для ПВО". В частности, 50 млн грн задонатил Киевстар. Еще 15 миллионов было собрано благодаря 132 тыс. абонентов компании посредством благотворительной Суперсилы "Помощь ВСУ".

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"Поддерживать защитников – наша постоянная обязанность как украинской компании. Нам в Киевстаре важно реализовывать проекты, которые будут закрывать потребности военных и сохранять жизнь людей. И мобильные системы связи для ППК "Юг" – это то, что нужно уже сегодня для обеспечения безопасности украинцев. Мы благодарим всех абонентов, которые присоединяются к социально важным инициативам Киевстар и вместе с нами приближают победу", — комментирует Александр Комаров , генеральный директор Киевстар.

Сбор в рамках проекта, запущенного в апреле, был закрыт всего за 3 месяца. Напомним, что инициатива и взнос от Киевстара являются первой частью помощи из 100 миллионов гривен для ВСУ, анонсированных после кибератаки в конце 2023 г. Благодаря собранным средствам, силы ПВК "Юг", прикрывающие Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, а также частично Днепропетровскую, Запорожскую. и Кировоградской области, получат десять комплексных аппаратных связей (КАЗ). КАЗы – это специально оборудованные полноприводные грузовики, разработанные специалистами фонда "Повернись живим" и военными противовоздушной обороны ПС ВСУ.

"Комплексные аппаратные связи (КАЗы), которые мы передадим военным вместе с Киевстар — это ответ на новые вызовы войны. Оборудованные на базе проходных грузовиков КАЗы координируют работу и организуют связь между подразделениями ПВО. Они принимают информацию об опасности с воздуха и в считанные секунды передают ее в боевое подразделение", — объясняет заместитель директора Фонда "Повернись живим" Олег Карпенко.

Наличие и работа КАЗов в ПС ВСУ значительно повысит эффективность защиты воздушного пространства над южными регионами Украины.

Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" продолжает аккумулировать средства на текущие нужды Воздушных Сил ВСУ. Поддержать деятельность фонда можно, задонотив на его счет.