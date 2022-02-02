Киеявляне начали массово покупать львовскую недвижимость: спрос на квартиры вырос в разы

В январе нынешнего года киеявляне начали массово покупать недвижимость во Львове. В общем продажи недвижимости во Львове в прошедшем году увеличились на 15-20% по сравнению с годом ранее.

Об этом информагентству "Интерфакс-Украина" сообщила директор по развитию бизнеса девелоперской компании Avalon Анастасия Давыдова. По ее словам, в первую очередь, киевляне интересуются готовыми квартирами. Приобрести их они хотят, как под аренду, так и для собственного проживания.

Давыдова такую ситуацию объясняет тем, что в прошлом году был зафиксирован значительный поток платежеспособных туристов. Также это происходит на фоне напряженной обстановки в стране.

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Кроме того, наблюдается и повышенный интерес к покупке квартир в новостройках Львова. Этим зачастую интересуются жители других городов-миллиоников. Также многие IT-специалисты из Беларуси рассматривают Львов в качестве города для покупки недвижимости.

Ранее сообщалось, что в феврале цены на новое жилье в Киеве повышаться не будут. Причина – лидеры рынка опасаются, что это приведет к существенному проседанию спроса. В то же время в январе 2022 года спрос на новые квартиры в Киеве снизился на 20% в разных сегментах по сравнению с декабрем-2021.

В Украине часть экспертов не советует покупать жилье в хрущевках. Также из-за подорожания ремонта будет выгоднее приобрести уже готовую квартиру, чем "кирпичные стены" от застройщика.