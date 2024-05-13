'Киевстар' запустил программы по профессиональному развитию инженеров 'БезВагань'

Оператор электронных коммуникаций "Киевстар" начинает сбор заявок на участие в проекте "БезВагань. Школа інженерів". Для участия в программе профессионального развития работодатель приглашает тех, кто хочет построить карьеру в техническом и инженерном направлениях. Стать участниками программы могут как выпускники вузов, так и люди всех возрастов без навыков по специальности.

Прием заявок осуществляется до 30.05.2024 г. по ссылке: "БезВагань. Школа інженерів"

"Проект "БезВагань" стартовал в прошлом году: к разным департаментам Киевстар присоединились 22 младших специалиста. В настоящее время четыре из них уже переведены в штат компании на постоянной основе. Мы рассчитываем, что не менее 80% участников программы останутся работать в компании, ведь для их профессионального развития мы прилагаем немало усилий, – делится опытом директор департамента и управления персоналом и развития организации Оксана Олейник. – Нынешняя программа особенная. Мы ведь набираем инженеров, которые своим трудом держат связь для всех украинцев. Для молодых специалистов это шанс поучаствовать в проекте, который имеет значение для всей страны ".

Всего компания имеет 32 вакансии специалистов начального уровня в разных департаментах технической дирекции. Программа действует по всей территории, подконтрольной Украине. Инженеры будут работать в отделениях Киевстар в Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Кривом Роге, Ровно, Одессе, Луцке, Кропивницком и других городах. Подробности здесь.

Срок действия программы – год. Участники оформляются в штат по срочному договору, получат зарплату, будут иметь социальный пакет и смогут участвовать в мотивационных программах для сотрудников. Выпускники, которые качественно зарекомендуют себя при наличии вакансий, могут быть приглашены в коллектив на постоянной основе.

Работодатель будет учить новичков, они будут вовлечены в корпоративные активности. Работу начинающих специалистов первые несколько месяцев будут сопровождать менторы, которые помогут адаптироваться в коллективе и получить необходимые знания и навыки.

Программы ответственного работодателя в Киевстаре строятся по принципу "win-win. Компания получает следующие преимущества: мотивированных сотрудников со свежими взглядами и подходами, развитие культуры менторства и коучинга, развитие культуры приема в коллектив специалистов без опыта работы. В свою очередь, для кандидатов это возможность найти работу в условиях дефицита вакансий начального уровня, начать карьеру или изменить профессию и получить практический опыт работы у одного из лучших работодателей на украинском рынке труда. Но наибольшее преимущество в том, что участники программы "БезВагань. Школа інженерів" будут причастны к проекту, важному для всей Украины.