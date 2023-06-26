'Киевстар' запустил новый пакет телевидения, 40% стоимости которого пойдет на помощь детям с ожогами

Платформа кино и телевидения "Киевстар ТВ" запускает новый пакет "Киевстар ТВ: Благотворительный", 40% от стоимости которого будет направлено на помощь детям, получившим ожоги в результате полномасштабного вторжения. В частности, из средств, собранных от пакета "Киевстар ТВ: Благотворительный" , закупят медицинское оборудование для Национального реабилитационного центра "Незламні" во Львове.

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Чтобы принять участие в инициативе, пользователю нужно выбрать среди линейки пакетов именно "Киевстар ТВ: Благотворительный". Пакет имеет самый большой контент и предоставляет доступ к 320 телеканалам и более 20 000 фильмов, программ и сериалов на платформе. Присоединиться к благотворительной инициативе могут как новые абоненты, так и уже использующие его абоненты. Таким образом, можно не только приобщиться к хорошему делу, но и получить в качестве бонуса качественный, легальный контент.

Собранные средства Киевстар ТВ направит на покупку лазера для шлифования ожоговых рубцов для реабилитационного центра "Незламні".. Инициативу реализуют в рамках программы "Детская надежда", для которой Киевстар совместно с абонентами уже перечислил более 10 млн. грн. в поддержку детей с ожогами.

"Полномасштабная война кардинально изменила жизнь каждого украинца, поэтому в это сверхсложное время мы должны поддерживать друг друга и помогать тем, кто нуждается в этом больше всего. Со своей стороны, Киевстар ТВ с радостью приобщается к важному делу и создает специальный благотворительный пакет для того, чтобы собрать средства на скорую и эффективную реабилитацию детей, получивших ожоги в результате преступных действий России, поэтому призываем наших пользователей присоединиться к инициативе и подключить себе этот благотворительный пакет, ведь вместе мы сильнее", – прокомментировали в Киевстар ТВ .

Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" на базе Первого медобъединения Львова с первых дней полномасштабного вторжения стал одним из главных приютов для детей, пострадавших от войны. Больница приняла более 250 малышей с минно-взрывными поражениями и ожогами со всех уголков Украины. Однако для качественного лечения сложных случаев и реабилитации детей больница нуждается в дорогостоящем оборудовании.

Присоединиться к сбору средств на лазер могут не только пользователи платформы "Киевстар ТВ". Абоненты предоплаченной связи Киевстар могут сделать разовый перевод с помощью SMS на номер 450025 или помочь реализовать проект через пожертвование с банковской карты на сайте dobro.ua.