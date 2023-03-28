'Киевстар' вместе с ASBISc Enterprises PLC поддержали украинских школьников

Национальный мобильный оператор инвестировал более 7 млн грн и выделил 5000 сим-карт формата e - sim с тарифом льготного доступа к мобильному интернету в год для учеников школ, частично или полностью разрушенных в результате боевых действий. Помощь уже получили учебные заведения в Киевской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областях.

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В рамках проекта ученики 20 школ получили планшеты Apple iPad с сим-картами Киевстар. При тарифе в течение года ежемесячно начисляется пакет услуг с 20 Гб мобильного интернета, чтобы дети могли учиться онлайн. Этого объема услуг хватит на месяц активного использования приложений для обучения и ежедневного посещения онлайн уроков. Тарифный пакет создан специально для инициативы.

Киевстар уже инвестировал 300 млн грн для восстановления цифровой инфраструктуры в рамках проекта UNITED -24 и системно поддерживает своих абонентов и общество услугами и благотворительными взносами. В частности, на платформе Киевстар ТВ мы предоставили доступ к Всеукраинской школе онлайн и образовательного контента, который уже просмотрели 88 тыс. уникальных абонентов. Мы продолжаем поддерживать украинцев и присоединяемся, создаем проекты, важные для общества" , - говорит Александр Комаров, СЕО Киевстар.

В каждом тарифе Киевстар действует бесплатная услуга "Знание без границ", благодаря которой без платы за трафик можно использовать приложения для обучения. Среди них – Всеукраинская школа онлайн, Wkipedia, Coursera, Prometheus, Zoom, Google classroom и т.д.

"В условиях полномасштабной войны перед сферой образования стоит много вызовов. Один из них — обучение онлайн. Сейчас в таком формате обучаются 1,5 млн детей. Чтобы это было эффективнее, дети и учителя в первую очередь должны иметь технику и интернет. Минцифра уже обеспечила 2000 школ и детсадов скоростным интернетом, а более 3000 учебных заведений — Wi-Fi в укрытиях. Мы помогли получить учителям более 60 000 ноутбуков, а ученикам — 5 000 планшетов. , - отметил Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Инициатором проекта "5000 Apple iPad для украинских школьников" является международная компания ASBISc Enterprises PLC, а учебные заведения были избраны экспертами Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Качественное, современное и непрерывное образование украинских детей – это залог будущего нашего государства. Именно сегодняшние школьники будут строить Украину как страну будущего после нашей Победы. На их судьбу выпало много испытаний, ведь живут они в непростое время . Однако мы не можем позволить, чтобы война лишила их образования и будущего, как сейчас пытается лишить детства, - говорит Виталий Мельниченко, директор ООО ПИИ "АСБИС-Украина" - Я благодарен всем партнерам, которые уже присоединились к этому проекту. Благодаря их поддержке полностью или частично разрушены и школы получили современные устройства для обучения. Однако таких школ в Украине сотни. Ученики каждой из них ждут своего шанса получить образование. Поэтому мы приглашаем бизнес, принять участие в этой инициативе и присоединяться к партнерству ради лучшего будущего детей и Украины.

Партнерами инициативы стали: Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство Образования и Науки Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций и Общественная организация "СЭВЕН ФИЛДС".

Напомним, Киевстар уже перечислил на гуманитарные и благотворительные проекты для поддержки ВСУ, больниц, пожилых людей и вынужденных переселенцев более 130 млн грн. В частности, мобильный оператор выделил помощь в БФ "Вернись живым", БФ "Твоя опора", БФ "Let`s help", МБФ "Каритас Украины" и dobro.ua.