'Киевстар ТВ' открыл свободный доступ к платформе ко Дню Независимости Украины

С 23 по 26 августа 2024 года платформа кино и телевидения "Киевстар ТВ" предоставляет свободный доступ к просмотру контента, за исключением категории "Покупка". Также пользователям предлагают символическую подборку из фильмов, созданных за 33 года независимости.

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Чтобы воспользоваться возможностью просмотра контента "Киевстар ТВ" без дополнительной платы, новые пользователи должны авторизоваться на платформе, указав свой номер телефона. Напомним, что пользоваться платформой могут абоненты всех мобильных операторов и интернет-провайдеров. Если у пользователей уже есть аккаунт, но не активирован ни один пакет, доступ для них будет безвозмездный в течение 4 дней в вышеуказанный период.

"Киевстар ТВ" активно наполняет свою VOD-библиотеку как мировым контентом с украиноязычной озвучкой, так и произведенным в Украине контентом. На платформе очень много исторических и документальных лент, которые рассказывают, как Украина сначала боролась за возможность стать независимой, а после провозглашения Независимости в 1991 году, начала ее защищать.

То же самое происходило и с украинским кинематографом, пытавшимся затмить и фильмы страны-агрессора. Однако с начала полномасштабного вторжения тенденция пересмотра контента с украиноязычной озвучкой и от украинских кинопроизводителей начала стремительно расти. Согласно статистике платформы среди 15 самых популярных фильмов на "Киевстар ТВ" половина из них – киноленты украинского производителя.

Чтобы посмотреть выдающиеся ленты времен независимой Украины, на "Киевстар ТВ" появилась подборка фильмов, в том числе оскароносный "20 дней в Мариуполе", популярный фильм Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" и другие.

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