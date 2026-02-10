Киевстар расширяет портфель цифровых медицинских услуг благодаря приобретению Tabletki.ua

10 февраля 2026 года Kyivstar Group Ltd, ведущий оператор электронных коммуникаций и первая украинская компания, торгующаяся на бирже Nasdaq, подписал окончательное соглашение и завершил транзакцию о приобретении 100% акций Tabletki.ua, одного из самых популярных цифровых сервисов медицинских товаров в Украине, который позволяет потребителям находить, сравнивать и бронировать лекарства и другие товары в украинских аптеках.

Tabletki.ua упрощает доступ клиентов к лекарствам и медицинским товарам, продуктам питания и т.д., агрегируя данные о наличии и ценах на лекарственные средства, медицинские изделия и другие товары. Сервис присоединяется к расширяющемуся портфелю цифровых услуг Киевстар, который уже включает медицинскую информационную систему Helsi, сервис вызова авто и доставки Uklon, платформу кино и телевидения Киевстар ТВ, а также приложение Мой Киевстар.

"Даже в сложные времена украинские компании, такие как Tabletki.ua, дают возможность миллионам украинцев пользоваться удобными цифровыми решениями, способствуя росту и устойчивости страны, — отметил Александр Комаров, СЕО Киевстар — Tabletki.ua уже играют важную роль в повседневной жизни миллионов украинцев. Мы сможем совместить успешный опыт Киевстар в сфере управления и развития цифрового бизнеса с прочным фундаментом Tabletki.ua, чтобы сделать цифровые медицинские услуги более доступными для более широкой аудитории и обеспечить наилучшее удобство для всех".

Tabletki.ua сотрудничают с более 14 000 аптек по всей Украине и по данным 2025 года обеспечивали 14 миллионов онлайн-заказов ежемесячно, что свидетельствует о том, что сервис играет роль надежного инструмента ежедневного обслуживания для украинских семей. Общая стоимость товаров (GMV - gross merchandise value), забронированных через платформу, составила 45 млрд грн (1 056 млн долл. США) за 2024 финансовый год и 57,3 млрд грн (1 191 млн долл. США) за последние 12 месяцев (LTM), закончившихся 30 сентября 2025 года.

Согласно неаудированной управленческой отчетности, по состоянию на 30 сентября 2025 года Tabletki.ua продемонстрировала показатель LTM EBITDA на уровне 24 млн долл. США, а чистая прибыль за последние 12 месяцев (LTM) составила 20 млн долларов США. Согласованная стоимость сделки составляет 160 млн долларов США и соответствует мультипликатору "цена/прибыль" (P/E) на уровне 8,0x.

Сегодня Киевстар также опубликовал презентацию для инвесторов с подробной информацией о Tabletki.ua и стратегическом обосновании приобретения. Презентация доступна по ссылке: https://investors.kyivstar.ua/static-files/4695eb4f-e085-4a5e-bad6-f4fc71d51d87.

Справка о Kyivstar Group Ltd:

Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) ("Kyivstar Group") — холдинговая компания, акции которой котируются на бирже Nasdaq и которая управляет деятельностью ЧАО "Киевстар", ведущего оператора электронных коммуникаций Украины, который стал первой украинской компанией, чьи акции торгуются на фондовой бирже США.

Компании группы предоставляют широкий спектр услуг в сфере электронных коммуникаций и цифровых сервисов, включая мобильную и фиксированную связь и передачу данных, сервисы по заказу авто, электронную медицину, цифровое телевидение, а также корпоративные решения в сфере Big Data, облачных технологий и киберзащиты.

Вместе с VEON Kyivstar Group намерена инвестировать 1 млрд долл. США в Украину в течение 2023–2027 годов, направляя средства на развитие инфраструктуры и технологий, благотворительную поддержку и стратегические приобретения.

Дополнительная информация: https://investors.kyivstar.ua.

Тикеры Nasdaq: KYIV; KYIVW

Справка о Киевстар:

ЧАО "Киевстар" ("Киевстар") — ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, который по состоянию на 30 сентября 2025 года обслуживал около 22,5 млн абонентов мобильной и более 1,2 млн абонентов фиксированной связи. Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, облачных решений, сервисов для киберзащиты, цифрового телевидения и т.д. ЧАО "Киевстар" развивает в Украине новые телекоммуникационные технологии и вместе с VEON планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл. США в 2023–2027 годах. ЧАО "Киевстар" является дочерним предприятием Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW) — первой украинской компании, чьи акции торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и в течение последних трех лет направила более 3,4 млрд грн на поддержку Сил обороны, абонентов и реализацию социальных проектов. ЧАО "Киевстар" работает в Украине уже 28 лет и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: [email protected], www.kyivstar.ua.

Справка о Tabletki.ua:

Tabletki.ua — ведущий высокотехнологичный ИТ- и информационный сервис в Украине с масштабной интеграцией с аптечными и торговыми сетями, который предоставляет украинцам возможность искать, сравнивать цены и удобно бронировать лекарственные средства, косметическую продукцию и другие фармацевтические товары. К платформе Tabletki.ua интегрировано более 14 000 аптек и торговых точек, а сервисом пользуется почти каждый третий украинец. Он обрабатывает большие объемы данных и работает при высоких нагрузках, обеспечивая непрерывное обновление информации в режиме реального времени и стабильную ежедневную работу для миллионов пользователей. Только в 2025 году через сервис было осуществлено более 168 миллионов бронирований.

Tabletki.ua системно поддерживает благотворительные инициативы, активно приобщается к реализации социально значимых проектов и придерживается обязательства делать лекарственные средства более доступными для украинцев. Сервис динамично развивается и получил профессиональное признание, в частности награду "Lovemark-продукт" от Diia.City, награду "Лучшее технологическое решение" от Союза украинских предпринимателей (СУП), а также награду "Ресурс по поиску и заказу лекарственных средств" от профессионального фармацевтического сообщества Украины "Панацея".