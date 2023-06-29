Киевстар продолжит снабжать бомбоубежища бесплатным 'Домашним интернетом'

"Домашний интернет" от Киевстар продолжает активно сотрудничать с общинами, ОСМД и просто неравнодушными жителями и безвозмездно подключать Wi - Fi в их бомбоубежищах или укрытиях.

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Телеком оператор начал эту инициативу с первых дней полномасштабной войны. За это время к бесплатному Интернету было подключено более 1460 укрытий по всей стране, а расходы на этот проект превысили 690 тыс. грн. Компания отмечает необходимость пользоваться укрытиями во время воздушных тревог и прилагает усилия, чтобы граждане находились там, оставаясь на связи с близкими, и были в курсе событий.

Чтобы подать заявку на подключение бомбоубежища или укрытия к интернету, нужно обратиться с запросом по электронному адресу [email protected], указав свои контакты и адрес подключения. Технический специалист компании оперативно предоставит обратную связь относительно возможности подключения и времени, необходимого для выполнения запроса.

Кроме этого, "Домашний интернет" от Киевстар продолжает подключать модульные городки для переселенцев и готов к сотрудничеству с застройщиками. Услуга подключения бесплатна для всех жителей модульных городков. В настоящее время интернет подключен уже в 1184 модульных домиках.