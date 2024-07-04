'Киевстар' дополнительно закупит 848 промышленных генераторов для сети

Национальный оператор электронных коммуникаций увеличит парк генераторов и литиевых аккумуляторов для усиления устойчивости сети связи во время блекаутов.

"Мы продолжаем укреплять энергонезависимость сети, производим замену элементов питания, закупаем дополнительные генераторы. Компания вложила в этот проект уже более 1 млрд. грн.", – прокомментировал Виталий Губенко, начальник департамента операционной поддержки Киевстара.

С начала полномасштабного вторжения компания заменила на базовых станциях мобильной связи 115 000 литиевых аккумуляторов, используемых в качестве резервного источника питания при отключениях электроэнергии. Новые аккумуляторы обладают лучшими характеристиками, что позволит увеличить автономность работы телеком-оборудования без электроэнергии до 4 часов и более. В ближайшее время будет закуплено еще 61 766 литиевых аккумуляторов.

Кроме этого, Киевстар при отключениях электроэнергии использует генераторы и сотрудничает с бизнесом, который готов предоставлять на коммерческой основе свои генерирующие мощности. Все желающие могут присоединиться к проекту "Объединяемся ради победы" через аппликационную форму на сайте оператора.

В настоящее время 2322 генератора поддерживают работу ключевых объектов телеком-сети Киевстар в случаях обесточивания. В частности, все определенные в рамках соответствующего решения СНБО критически важные объекты снабжены генерирующими мощностями для удержания связи в течение как минимум трех суток в случае полномасштабного блекаута. В ближайшее время компания закупит еще 848 стационарных генераторов, обладающих большими мощностями по сравнению с переносными генераторами. С начала 2022 года для обеспечения работы генераторов было использовано 1,3 млн. литров дизтоплива и свыше 0,5 млн. литров бензина.

Также Киевстар оборудовал источниками бесперебойного питания 23 тысяч многоквартирных домов для обеспечения работы услуги "Домашнего Интернета" при отключении электроэнергии.

К сожалению, даже несмотря на все усилия сотрудников Киевстара, подключить к автономной генерации все без исключения объекты телеком-сети технически невозможно. Кроме того, после четырех часов работы аккумуляторы полностью истощаются и требуют не менее 8 часов стабильного электропитания для полной перезарядки. Поэтому в случаях, когда отключения электроэнергии масштабны и долговременны, Компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций генерирующими мощностями.

Компания надеется на понимание абонентов и их взвешенное отношение к использованию услуг связи в случаях длительных блекаутов. Важно, чтобы пользователи воздерживались от использования тяжелого контента (просмотр видео, осуществление видео-звонков) через мобильный интернет, что позволит снизить нагрузку на базовые станции и продолжить их работу. Если в населенном пункте отсутствует электроэнергия, лучше общаться с помощью звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах. Также напомним об услуге "Национальный роуминг": при исчезновении сигнала мобильной сети своего оператора абонент может попытаться воспользоваться сетью другого оператора без дополнительной платы и изменения номера. Для этого в настройках мобильного телефона необходимо выбрать автоматический выбор сети, а если смартфон не регистрируется в других операторах, то выбрать вручную другую доступную мобильную сеть.

[1] за одну батарею берется номинал АКБ 12 V 100 A*ч