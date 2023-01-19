В НАШЕЙ, до сих пор НЕ СВОЕЙ, Киево-Печерской Лавре.

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После торжественного богослужения по случаю Богоявления, Крещения Господня, которое провел Блаженнейший Митрополит Эпифаний в Успенском соборе, осмотрели с коллегами территорию Киево-Печерской Лавры, в частности, так называемой Верхней Лавры.

Далее текст на языке оригинала.

Ось перед вами Онуфріївська (Мазепинська) вежа, яка вже давно мала бути відреставрована й де відповідно повинен був розміститися Музей славного Гетьмана і мецената Києво-Печерської Лаври Івана МАЗЕПИ.

Як бачите, тут нині склад сміття та різного непотребу.

Нагадаю, що наша команда у свій час не лише домоглася відновлення фінансування для завершення реставрації Онуфріївської вежі, а й провела тут толоку та презентацію можливого варіанту експозиції Музею Івану Мазепи. Проте, як бачимо, нинішньому керівництву Заповідника, яке ще вчора було КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ нашої УКРАЇНСЬКОЇ церкви в Лаврі та пільговим орендаторам площ в Заповіднику, колишнім міністрам і депутатам від партій Медведчука і Януковича, наша ІСТОРІЯ та наш МАЗЕПА не потрібні!

Про Нижню Лавру, яку перетворили на територію вільну від українського законодавства і української мови та історії вже й не згадую!

Отож рано радіти й святкувати, що вже ВДРУГЕ в Успенському соборі відбулося богослужіння УКРАЇНСЬКОЇ МОВОЮ за УКРАЇНУ та наші героїчні Збройні Сили. Мусимо повертати УКРАНСЬКУ історію, НАШИХ героїв, НАЦІОНАЛЬНУ культуру на ВСЮ територію Києво-Печерської Лаври.

Бо без цієї роботи ми так і будемо час від часу приходити до НАШОЇ, але досі НЕ СВОЄЇ Києво-Печерської Лаври.

П.С. Для інформації.

Наша команда Фонду "Рідна країна" у свій час за свої кошти встановила пам‘ятний знак Тарасу Шевченку в Лаврі та була одним із ініціаторів та меценатів відновлення надгробку Великому Гетьману Литовському Костянтину Острозькому, що уславив себе перемогою на Московщиною в 1514 році, в Успенському соборі.