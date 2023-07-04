Киберполиция Запорожья разоблачила мошенника, который за деньги обещал военным 'ускорить выдачу УБД'. Фото

15 граждан были обмануты мужчиной, который использовал предлог ускорения процедуры получения удостоверений участника боевых действий. В итоге фигуранту было объявлено подозрение в совершении данного преступления.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Запорожской области в сотрудничестве с следственным управлением областного главка полиции раскрыли незаконную деятельность 30-летнего жителя Хмельницкого.

Преступник представлялся третьим лицом и предоставлял военным реквизиты банковских карт. По этим реквизитам злоумышленник требовал оплатить услуги по ускоренной выдаче удостоверений участников боевых действий. Честные защитники, имеющие право на такие документы, переводили деньги, ожидая получить соответствующие документы.

Таким образом фигурант обманул 15 пострадавших более чем на миллион гривен.

По месту жительства мужчины правоохранители провели обыск. Изъят мобильный телефон и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет. Злоумышленнику сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Запорожской специализированной прокуратуры в области обороны.

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