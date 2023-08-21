'Кельн стоит с Украиной': немецкий город-побратим Днепра провел второй масштабный фестиваль поддержки

В эти выходные в немецком Кельне, который является городом-побратимом Днепра, провели масштабный фестиваль "День Украины". На берегу Рейна собралось около 10 тысяч человек, многие из них были с украинскими флагами и в вышиванках.

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Как сообщали немецкие организаторы, на праздник, который проводят в Кельне уже второй год подряд, съезжались участники из Берлина, Гамбурга, непосредственно Украины, а также Исландии и других стран и городов. Среди них много молодежи. Кельн стоит с Украиной.

Тем, кто одобряет российскую агрессию, войну и преступления, здесь не рады", — сказала госпожа мэр Кельна Генриетта Рекер. Она также назвала запланированную на тот день в Кельне пророссийскую демонстрацию провокацией и попыткой запугивания.

"От российских бомб убегала преимущественно молодежь (украинская, – ред.). Многие пережили нападения, а также видел мертвых людей", – говорится в комментарии руководительницы Ассоциации "Сине-желтый крест" Линди Мэй относительно отношения украинских переселенцев к России. Ее слова передает издание WDR. Впрочем, как сообщили немецкие СМИ, пророссийская акция оказалась провальной.

В то же время на фестивале все желающие могли увидеть выставки украинских художников и подготовленную сценическую программу, а еще больше узнать о культуре и традициях Украины и отведать ее кухню. Также был отдельный стенд, посвященный Днепру.

Посетителям предлагали увидеть украинские города, изуродованные войной, развязанной в России, — через очки виртуальной реальности, которые демонстрировали все ужасные масштабы разрушений. В своем видеообращении мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что украинцам каждый день приходится жить с пониманием, что красота их городов, как и их жизни, могут быть уничтожены российскими убийцами.

"Это нечестно. Для этого нет причин. Мы повторяем это снова и снова. Но посреди этой жестокой и изнурительной борьбы мы не слабеем. Потому что мы знаем, что даже в самые темные времена люди, которые не просто обеспокоены, протягивают нам дружескую руку поддержки. Только вместе мы сможем победить это зло. И это будет", - сказал Филатов.

Лично представлять Днепр на украинский день в Кельне отправился заместитель мэра Владимир Миллер.

Как известно, Кельн является одним из самых влиятельных городов в Германии и поддерживает Днепр с первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину. В рамках заключенного мэром Борисом Филатовым соглашения о сотрудничестве, Днепр получил от Кельна 5 крупных пассажирских автобусов, машины "скорой", ряд гуманитарных и медицинских грузов, техники и оборудования для больниц и школ, около 300 генераторов.

Кроме этого, по программе культурного и образовательного обмена в Кельне находятся ученики одной из школ Днепра с углубленным изучением немецкого.

Это способствует, в частности, пониманию новых поколений немецкого общества, что украинцы являются частью европейской культуры, а их страна в войне защищает не только свою независимость, но и ценности свободного мира.