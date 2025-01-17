Каждый получит по достоинству: астропрогноз на 17 января

В пятницу, 17 января, длится 18-й лунный день, который ближе к ночи перейдет в 19-й. Луна находится в созвездии Девы, Солнце все еще остается в Козероге.

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Что такой день может принести, рассказала астролог и нумеролог Исита Гая эксклюзивно для OBOZ.UA. По ее словам, события дня будут разными и смешанными.

"Это будут какие-то новые начинания и завершения старого для кого-то. У кого-нибудь наладятся отношения с близкими, с родными, а у кого-то, наоборот, испортятся отношения. То есть это такой день, когда будет раздаваться карма и кто что наработал, поэтому тот будет раздаваться", – объяснила Исита Гая.

Она сравнила этот день с Дедом Морозом, раздающим то, что было заготовлено у него в мешке. "Поэтому события будут у всех разные. Самое главное в этот день не волноваться, не выражать бурно свои эмоции, не поддаваться гневу, больше наблюдать внутренние ощущения и побольше пить теплой водички", – посоветовала она.

Кроме того, астролог порекомендовала избегать в эту пятницу перенапряжений – хоть на работе, хоть в спорте. "В этот день лучше бывать в покое, потому что в этот день могут возникать такие значительные конфликты, может ухудшаться здоровье, может быть такое не очень хорошее внутреннее состояние, головные боли, состояние усталости. Поэтому я бы советовала вам именно в этот день больше ощущать свое тело и следовать за собой, за своим сознанием, подсознанием. И вы будете чувствовать себя хорошо", – пообещала Исита Гая.

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