'Каждый Новый год без Мариуполя — это слезы на глазах': история в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

"Веселка" – это был самый современный парк в Мариуполе. Елена вместе с семьей встречала там Новый Год. Воспоминания об утраченных традициях из мирной жизни — не менее болезненны, чем упоминания об утраченном доме... Своей историей с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова поделилась Елена Лапщун, представительница семейной династии работников "Азовстали".

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Ее семья, как и многие мариупольцы, работала на металлургическом предприятии. Старшее поколение – в железнодорожном цехе. Елена же выбрала другое направление: взвешивала грузы, которые поступали по железной дороге.

"У нас была стабильная, распланированная на много лет вперед, жизнь: дети будут учиться, мы будем им помогать… 24 февраля 2022 года все изменилось коренным образом", — рассказывает Елена.

Они одними из первых услышали и увидели вражеские залпы, ведь дом размещался на окраине города. Однако настоящий кошмар принес авианалет.

"Я такого вообще не ожидала. Я поняла, что все плохо. У меня началась истерика… Потом начала действовать. Мы переехали в другую часть города. Более месяца сидели в подвале. А потом уже уезжали", — вспоминает женщина.

Сейчас семья Елены обосновалась в Виннице. О своих сыновьях, помощи в хабе "ЯМариуполь" и о том, что дает силы держаться, она рассказывает на портале Музея "Голоса Мирных".

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