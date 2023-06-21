Корупція - це наша українська національна ознака, корупція супроводжувала нас всю невелику історію Незалежності, корупція була при всіх владах, скільки б не декларували боротьбу - корупція була завджди

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Чи хочуть самі українці позбавитись тієї корупції - НІ, бо українці вважають, що корупція десь там, в високих кабінетах, а ми тут по свійські якось через кума.

Українець хоче швидше і з комфортом , українець не готовий чекати, бо йому треба ще вчора , українцям за кордоном не вистачає корупції - цим завжди будуть користуватись не чисті на руку чиновники, а чиновники хто? їх нам з космосу прислали? НІ - вони з таких же українців, які весь час з кимось домовлялись, про роботу, про посаду, про залікову книжку - і от, коли настає їх "зірковий час" , вони також, по свійські , допомагають "своїм", родичам, друзям, знайомим знайомих.

Чи можливо перемогти корупцію в Україні - НІ, бо нетолерувати, цього недостатньо, бо, кожен, хто критикує корупціонерів, волав би бути на їх місці "яйця по 17 з барабанами"

Байден сказав те що сказав - він звернувся до українців.

Я можу тут багато ще писати про втрачені шанси, але то безрезультатно - просто кожному потрібно подивитись на себе в дзеркало.

"Місце сидіння формує точку зору " Л.Кучма