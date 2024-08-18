'Каждый день собираюсь возвращаться в Украину': беженка в США рассказала, почему не намерена оставаться за границей

Киевлянка Ольга уже больше 7 месяцев живет и работает в США, в Арлингтоне, возле Сиэтла. Выехать из Украины решила из-за войны, психологически не выдержала массированных обстрелов россиян. В Штаты приехала по приглашению друзей, однако признается: каждый день мечтает о возвращении домой. О том, почему после почти двух лет полномасштабки решила бежать от войны, почему до сих пор не удалила с телефона приложение "Воздушная тревога", как устраивалась на новом месте и искала работу и почему считает, что в Штатах "все неживое", Ольга рассказала OBOZ.UA.

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О переезде

Приехать в США меня долго уговаривали друзья, живущие здесь почти два года. Я уезжала через "спонсорство", все документы оформляла онлайн. Очень быстро получила подтверждение, буквально через 1,5 часа после того, как отправила и подтвердила все документы.

Не могу сказать, что прямо мечтала попасть в Штаты. Еще какое-то время думала, что разрешение можно получить, но уезжать совсем не обязательно. Последней каплей стал обстрел 2 января 2024 года. Тогда били по всему городу, а я жила возле объекта военной инфраструктуры, и у нас было особенно громко. Я была дома, сама, сидела в ванной и думала, что оттуда уже не выйду. Видимо, тогда и приняла решение ехать. А потом еще мама добавила, мол, чего тут сидеть – война, обстрелы, прилеты, ничего не держит. Тогда и решила воспользоваться возможностью.

В Штатах я по программе поддержки украинцев United for Ukraine. Я здесь легально, имею разрешение на работу, эта программа рассчитана на 2 года, но с возможностью продлевать срок пребывания. Хотя сейчас ходят разные слухи, что после президентских выборов возможность продления срока могут убрать или закрыть такую программу вообще.

Первые несколько месяцев я жила вместе с друзьями, по приглашению которых приехала, оформляла различные документы и разрешения, а также льготы. Весь этот процесс был для меня большим стрессом – сам переезд, плюс вчера меня еще обстреливали, а сегодня я в стране, где люди не знают что такое война, ходят счастливые.

Помню, оформляла в одной из служб получение целевых средств на еду – ежемесячно на карту приходит 291 доллар, но их можно потратить только в продуктовых магазинах, – и расплакалась перед работницей. И была поражена, с каким пониманием она ко мне отнеслась. Она сама афроамериканка и бежала в Штаты от войны в своей стране больше 10 лет назад. Вообще, здесь работники социальных служб и организаций для беженцев очень приветливы.

Через три месяца, когда я немного отошла от стресса, оформила все необходимые документы, стала искать работу. Так как уровень моего английского не слишком высокий, я выбрала вакансию фасовщика на складе Amazon. И устроиться оказалось довольно легко, даже собеседования как такового не было. У меня проверили документы, сдала тест на наркотики, прошла первоначальное обучение и начала работать.

По Украине я очень скучаю, каждый день просыпаюсь с мыслью, что хочу домой. Утро у меня начинается с украинских новостей. За завтраком и кофе я открываю Telegram-каналы: у нас разница 10 часов, пока я сплю у вас уже многое произошло. А когда у меня день, а в Украине ночь, я слежу за тревогами. У меня до сих пор включено приложение по воздушным тревогам. И как только я вижу, что у вас тревога, и у меня есть возможность посмотреть, что там происходит, потому что с моей работой нельзя на рабочем месте держать телефон в руках, я всегда пишу своим близким: "тебе стоит уйти в ванную".

О работе

Чем хорошо в Америке, здесь очень много мигрантов и очень много тех, кто или плохо говорит или вообще не говорит на английском. Может, поэтому и взяли так легко на Amazon, но это очень тяжелая работа.

Мне рассказали общие правила и требования, например, длинные волосы обязательно надо собирать, по территории ходить только в отдельной обуви, которую тебе покупают. Также можно выбрать себе график работы. Здесь мне пришлось подождать, поскольку те смены, которые выбрала, сначала были заняты. Смены можно выбрать на отдельном сайте, и через пару дней там появились те, которые подходят мне. Их утвердили, и на следующую неделю я уже должна была прийти в 7:30 утра на тренинг и после приступить к работе.

Это тяжелая физическая работа, я работаю на ленте распаковки посылок, моя задача – открыть коробку и переложить содержимое в контейнер. Норма – 60-90 коробок в час, а они бывают разной величины, с большими значительно сложнее. Смена – 10 часов, в день есть два перерыва по 15 минут. Я работаю 4 дня, а потом у меня 3 выходных. Есть также свои нюансы: перед праздниками, например, есть обязательные дополнительные смены, от которых ты не можешь отказаться, но вместе с тем за каждую отработанную неделю тебе начисляется личное время, есть возможность его собирать и потом за счет этого брать дополнительные выходные, которые оплачиваются. Здесь очень строго с опозданием, вход и выход фиксируется, и за каждое опоздание пишут наш аналог докладной, после шести таких докладных увольняют, но через три месяца ты можешь восстановиться.

Зарплаты мне хватает заплатить за аренду квартиры, свет и воду. А больше, кроме продуктов, я почти ни на что не трачу. Я никуда не езжу, по заведениям не хожу, вещи особо не покупаю, потому могу сказать, что, в принципе, мне хватает.

Хотелось бы, конечно, больше, но надо брать больше смен, а я не могу эмоционально. Когда ставят шесть дней подряд и у тебя нет выбора, то ходишь, тянешь и делаешь. А когда у тебя есть выбор оставаться дома или принять смену, то понятно, что преобладает оставаться дома. Но Amazon дает возможность заработать больше 40 часов в неделю.

О жизни в Штатах

Когда я официально устроилась на работу, все льготы с меня сняли, я перестала получать деньги на еду, на транспорт. По правилам, если моя зарплата, официальный доход, превышает или равняется 2500 долларам, выплаты аннулируются.

При этом интересно, что в социальных службах есть украинские переводчики. Но как показывает практика, это россиянин, который вчера прочитал украинский алфавит. Разговаривать с ними невозможно, это в лучшем случае будет человек, который перекручивает русские слова на украинский лад. Ты и так нервничаешь и не понимаешь в этих деталях, а еще это слушать, почти невозможно.

Американцы знают об Украине, даже мексиканцы знают. Правда, есть такие, кто спрашивает "Ты откуда?" и, не дождавшись ответа, переспрашивают: "Россия?" Это меня ужасно раздражает, на такое я всегда отвечаю, что Россия – страна-террорист, это уже фраза, которую я произношу автоматически. Как-то на работе мексиканец подошел ко мне с кучей книг, какое-то подарочное издание, Достоевский, и спрашивает: "Ты читала это?" А я смотрю на него и говорю: "Нет. Я русское не читаю и тебе не советую. Это плохо". Я всем рассказываю, кто еще не очень понимает, что происходит между Украиной и Россией, что Россия – это очень плохо.

А вообще, возвращаться планирую каждый день. Я ехала сюда на два года в надежде, что война за это время кончится. Но с учетом того, что работу я менять не планирую, если вытяну такой срок, то еще 1,5 года буду здесь, если нет – вернусь раньше. Но я хочу домой.

Я была в Сиэтле, здесь хорошо, все эти небоскребы завораживают, но оно такое.. неживое. Масштабное, помпезное, но неживое. Наш город ни с чем сравнить невозможно.