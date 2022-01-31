Часто можно встретить мнение, что в СССР было гораздо больше порядка, чем в современной Украине. Мол, демократии тогда не было, зато власть была ответственной, все работало как часы, а в Украине теперь происходит полный развал и беспорядки.

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А тут побачив статистику катастроф у СРСР лише за один 1972 рік. Це самий розпал стабільності та застою. А в країні щомісяця стається страшна аварія із десятками, а іноді сотнями жертв. Більшість цих страшних інцидентів досі маловідомі.

24 лютого 1972 - пожежа на атомному підводному човні К19. Загинули 28 членів екіпажу.

10 березня 1972 року - вибух на Мінському радіозаводі. Понад 100 загиблих.

Видео дня

4 березня 1972 - авіакатастрофа під Братськом, 18 загиблих

16 травня 1972 - військовий літак АН-24 впав на дитячий садок у м. Світлогорську. 35 загиблих, із них 24 дитини.

18 травня 1972 – авіакатастрофа під Харковом. 122 загиблих

25 червня 1972 року - у Дніпродзержинську згорів автозак з людьми. Загинули троє затриманих, яких везли до витверезника, після чого в місті почалися масові заворушення. Народ намагався лінчувати працівників міліції. У місто були введені війська.

Літо 1972 - масштабні лісові пожежі у Московській області, згоріло 19 сіл, загинуло понад 100 людей

11 серпня 1972 року - військовий вертоліт Мі-6 завадив злетіти "кукурудзянику" Ан-2 в Херсоні. Сталася авіакатастрофа, 14 загиблих

31 серпня 1972 - авіакатастрофа під Магнітогорськом, 102 загиблих

1 жовтня 1972 - падіння літака Іл-18 у Сочі, 109 загиблих

13 жовтня – падіння літака Іл-62 під Москвою, 174 загиблих. Найбільша авіакатастрофа у світі на той час.

23 жовтня 1972 - зіткнення двох військових літаків над Тулою, 27 загиблих

28 листопада 1972 - авіакатастрофа у Москві, 61 загиблий.

По дві жахливих авіакатастрофи за місяць кілька разів на рік. Чотири масштабних трагедії за участі військових. Коли бачиш це, то розумієш що і Чорнобильська аварія у цій країні була не випадковістю, а неминучою закономірністю.

Про більшість цих катастроф радянським громадянам просто не розповіли. Тому любителі СРСР досі про них не знають. І не усвідомлюють масштабів жахливої ​​недбалості, яка насправді панувала в Союзі.

У наш час, коли соцмережі моментально розносять інформацію про будь-який інцидент, здається, що навколо твориться суцільний кошмар. А насправді у порівнянні з "благословенними радянськими часами" зараз просто тиша та благодать.