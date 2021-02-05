Карпаты замело снегом: сохраняется опасность лавин. Фото

В заснеженных Украинских Карпатах в пятницу, 5 февраля, наблюдались сильные метели. В то же время местами повышение температуры воздуха спровоцировало оттепель.

Поэтому туристов и жителей этих регионов предупредили об опасности схождения лавин. Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По данным спасателей, метели в течение дня ожидают высокогорье Ивано-Франковской области, а оттепель будет на высокогорье Закарпатья.

В регионах будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень опасности).

Например, на горе Поп Иван Черногорский на утро пятницы температура воздуха составляла -5°С, наблюдался юго-западный ветер 10-11 м/с, было облачно.

На Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовали фото того, как спасателям пришлось расчищать от снега вход в свое убежище в горах.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине 5 февраля будут солнечной, но морозной и с сильным ветром. Почти во всех областях объявлено штормовое предупреждение.