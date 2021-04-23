Карпаты в конце апреля замело снегом, и ударил мороз. Фото

В Украинские Карпаты в последние дни апреля вернулась настоящая зима – горы замело снегом, а также ударил мороз.

Фотографию с последствиями непогоды обнародовали на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. На ней видно, что высота снежного покрова уже достаточно велика.

"По состоянию на 09:05 23 апреля на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5-7 м/с, температура воздуха -8°С", – написали метеорологи.

Между тем на странице "Сснеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook предупредили, что такие условия будут способствовать сохранению 23-24 апреля значительной снеголавинной опасности (ІІІ уровень) на высокогорье Ивано-Франковской области.

"Возможен сход лавин в случае низких дополнительных нагрузок, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – призвали туристов и местных жителей синоптики.

Кроме того, в с 23 по 25 апреля умеренная снеголавинная опасность (II уровень) сохранится и на высокогорье Закарпатской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 24 апреля, накануне Вербного воскресенья, в Украине может испортиться погода – ожидается мокрый снег. Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, наибольшая вероятность зимних осадков будет на севере и западе Украины.