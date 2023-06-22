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Ян Валетов
Ян Валетов
Украинский писатель-фантаст и блогер

Блог | Карфаген должен быть разрушен иначе придется сотни лет обеззараживать районы ядерных катастроф

Карфаген должен быть разрушен иначе придется сотни лет обеззараживать районы ядерных катастроф

Читаю российские новости про наращивание мощи ядерной триады, все эти Ярсы, Сарматы, Искандеры, которые они собираются производить в товарных количествах, про корабли для ВМФ - 44 штуки за 2023 год, про громадье планов по определению (по словам Шойгу) геополитического положения России в будущем, и понимаю, что каждый час промедления с сворачиванием шеи путинскому режиму, будет стоить сотни тысяч жизней тех, кто потом попытается поставить этих воинствующих питекантропов на место. 

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Или цивилизованный мир сделает выводы и разберется и с обезьяной, и с гранатами, или потом придется сотни лет обеззараживать районы ядерных катастроф.

К сожалению, позиция ожидания в этом варианте ведет к проигрышу. Время – не деньги, время – это жизнь цивилизации.

Карфаген должен быть разрушен. Другого пути нет. Даже один идиот - это слишком много для нашей маленькой планеты.

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