Читаю российские новости про наращивание мощи ядерной триады, все эти Ярсы, Сарматы, Искандеры, которые они собираются производить в товарных количествах, про корабли для ВМФ - 44 штуки за 2023 год, про громадье планов по определению (по словам Шойгу) геополитического положения России в будущем, и понимаю, что каждый час промедления с сворачиванием шеи путинскому режиму, будет стоить сотни тысяч жизней тех, кто потом попытается поставить этих воинствующих питекантропов на место.

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Или цивилизованный мир сделает выводы и разберется и с обезьяной, и с гранатами, или потом придется сотни лет обеззараживать районы ядерных катастроф.

К сожалению, позиция ожидания в этом варианте ведет к проигрышу. Время – не деньги, время – это жизнь цивилизации.

Карфаген должен быть разрушен. Другого пути нет. Даже один идиот - это слишком много для нашей маленькой планеты.