Карантин в Украине не ослабят: Степанов призвал соблюдать ограничения

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что понимает желание украинцев быстрее вернуться к свободе – жизни без карантина, который им "надоел". Однако ослаблять ограничения в условиях пандемии COVID-19 никто не будет.

С таким призывом к гражданам он обратился на брифинге 13 января по ситуации с коронавирусом в стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Министр напомнил, что общенациональный карантин в Украине будет действовать как минимум до 28 февраля. А усиленный (локдаун или "карантин зимних каникул") – до 00:00 25 января.

В то же время Степанов признал, что украинский локдаун значительно мягче по сравнению с теми, которые введены в других европейских странах и в целом в мире.

"Мы понимаем, что эти карантинные ограничения за год пандемии надоели и все хотят вернуться к привычной жизни. Но для этого мы должны пройти этот путь. Прошу не подвергать опасности свое здоровье и других. И придерживаться этих правил, разработанных нашими украинскими врачами, которым мы доверяем", – отметил глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, введенный в Украине "карантин зимних каникул" из-за коронавируса является самым мягким и коротким по сравнению с локдаунамы в европейский странах. Министр Кабмина Олег Немчинов предоставил сравнительную таблицу ключевых запретов в государствах Европы.