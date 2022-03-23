'Каместаль' собрала более 35 тонн гуманитарной помощи для украинцев, – Липпа

Волонтеры компании Метинвест собрали уже более 35 тонн гуманитарной помощи мирным жителям украинских городов, пострадавшим от войны с россией. Ее выдают людям ежедневно – как через гуманитарные центры, так и напрямую. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Каместаль группы Метинвест Дмитрий Липпа.

"Для нас предоставление гуманитарной помощи – это дело системное. Фонд Рината Ахметова уже более 16 лет оказывает помощь, ее получили более 8 миллионов человек, из них 3,5 – в Донбассе. ДТЭК, Метинвест и Фонд Рината Ахметова с начала войны предоставили более 600 миллионов гривен – в первую очередь в виде продуктовых и медицинских наборов. Продуктовых наборов закуплено и передано уже более 200 тысяч, а медицина – 500 тысяч единиц, из них 40 тыс. – это спецмедицина, наборы, которые используются для оказания экстренной помощи, - рассказал он.

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Сейчас эти медицинские наборы переданы в Запорожье, где находится большой распределительный центр. А оттуда помощь оказывается в первую очередь тем, кто в ней нуждается – вынужденным переселенцам из Мариуполя и других городов Украины, пострадавших от войны, подчеркнул Липпа.

"Кроме Запорожья, распределительные центры есть также в Павлограде, Кривом Роге и Камянском. Также у нас очень системно работает волонтерская помощь: всего по группе уже более 35 тонн помощи собрано. Вся эта работа систематизирована и организована на высоком уровне, и мы готовы оказывать помощь всем, кому нужны – средства и средства для этого есть", - подчеркнул он.

Липпа также сообщил, что в настоящее время группа Метинвест Ахметова обустроила в городах присутствия более 6000 мест для проживания переселенцев – в общежитиях, профилакториях, детских лагерях.

"Вся социальная инфраструктура, которая раньше использовалась для отдыха, сейчас переоборудована для приема людей. И это история, которая сейчас работает по всей Украине", - резюмировал он.

Как известно, компания Метинвест выделила 10 млн. евро на закупку средств защиты для территориальной обороны. На эти деньги будут закуплены бронежилеты, каски и аптечки для украинских бойцов. Будет проходить закупка в несколько этапов: первые 3 тысячи броников и 500 аптечек уже доставлены в украинские города.