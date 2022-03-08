Каменское готовится к обороне: обустраивает бомбоубежища и формирует запасы горючего

Ситуация в Каменском пока остается контролируемой. Однако сирены здесь звучат все чаще, поэтому город готовится к обороне: сформированы стратегические запасы горючего и обустроены бомбоубежища. Об этом рассказал мэр города Андрей Белоусов в эфире телеканала Украина24.

"Городу помогают жители и промышленные предприятия. Город сформировал резерв горючего, а волонтеры совместно с коммунальными службами занимаются обустройством бомбоубежищ", - рассказал Белоусов.

Также, по его словам, аварийные службы города восстанавливают линии электропередач, в этом помогает им предприятие Каметсталь группы Метинвест.

"Каметсталь также закупает горюче-смазочные материалы и одежду для наших военных. А на днях мы ждем новые бронежилеты и аптечки для нашей терробороны, которые закупил Фонд Ахметова", - отметил Белоусов.

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Как известно, группа Метинвеста Ахметова и Новинского выделила 10 миллионов евро на закупку средств защиты для территориальной обороны Украины.