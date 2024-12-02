Какой маникюр лучше не делать на Новый год: запретные цвета

В 2025 году, проходящем под знаком Змеи по китайскому гороскопу, важно учесть влияние цветов на удачу. В китайской культуре цвета имеют особое значение, и неправильный выбор может нарушить гармонию энергии рока.

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Чтобы избежать возможных затруднений, важно знать, какие цвета не стоит использовать для маникюра на празднование Нового года. В то же время, выбор правильных оттенков способен привнести в жизнь гармонию и успех.

Каких цветов избегать

От чисто белого маникюра следует отказаться, поскольку этот цвет нарушает баланс энергии Змеи. Золотистые оттенки также могут вызвать диссонанс с ее утонченной природой. Нежелательны и бордовые и неоновые цвета, которые перегружают утонченную энергию символа года. Вместо этого лучше выбирать альтернативные, более гармоничные тона.

Благоприятные оттенки для маникюра

Серебристые оттенки прекрасной заменой белому — они олицетворяют мудрость и интуицию. Вместо золота подойдут мягкие коричневые тона, символизирующие стабильность и надежность. Хорошим выбором станут нежно-зеленые или голубые оттенки, подчеркивающие гармонию и обновление, а также спокойствие и ясность ума.

Символика цветов

Зеленый ассоциируется с жизненной силой и гармонией, подчеркивая связь с ростом и возрождением. Коричневый цвет отмечает стабильность и материальное благополучие, тогда как голубой способствует духовному росту и интуиции. Серебро со своей стороны символизирует мудрость и процветание.

Год Змеи начнется 29 января 2025 г. и будет связан с элементом воды, символизирующей поток денег и возможностей. Удачными цветами в этот период станут красный (не яркий), желтый и черный, однако для маникюра лучше использовать более мягкие и успокаивающие оттенки.

Для тех, кто хочет привлечь удачу в Новом году, важно придерживаться советов китайской астрологии. Выбирая цвета, соответствующие символике Года Змеи, можно не только украсить себя, но и настроиться на гармонию с природными энергиями.

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