'Какие вызовы ставит перед нами война?' Гендиректор Музея истории Киева Муха даст публичное интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Как сегодня формируется память о войне в столице? Какой должна быть стратегия мемориализации и как музейное сообщество видит свою задачу в сохранении исторической правды? Об этом будем говорить с Викторией Мухой, председателем Координационного совета по мемориализации в Киеве, председателем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и коммуникаций и генеральным директором Музея истории города Киева.

Видео дня

Публичный разговор состоится в Музее истории города Киева. Модерировать интервью будет Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Во время интервью будут обсуждаться следующие ключевые вопросы:

— Стратегия мемориализации: как формировать единую городскую политику памяти?

— Форматы и этика чествования: как сбалансировать стихийные инициативы, переименования и официальные практики памятования?

— Вызовы и партнерства: как координировать работу государственных и общественных институтов в политике памяти?

— Роль Музея истории Киева: как институт может стать лабораторией новых форматов мемориализации?

Вход свободный по регистрации

Регистрация по ссылке: https://civilvoicesmuseum.org/form/event-12-11

Когда: 12 ноября, регистрация в 17:30, событие 18:00 Где: Музей истории города Киева

Публичные интервью — это важные события Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, направленные на сохранение памяти о войне. Следите за новыми мероприятиями в соцсетях Фонда и на сайте Музея.