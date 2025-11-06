"Какие вызовы ставит перед нами война?" Гендиректор Музея истории Киева Муха даст публичное интервью музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова
Как сегодня формируется память о войне в столице? Какой должна быть стратегия мемориализации и как музейное сообщество видит свою задачу в сохранении исторической правды? Об этом будем говорить с Викторией Мухой, председателем Координационного совета по мемориализации в Киеве, председателем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и коммуникаций и генеральным директором Музея истории города Киева.
Публичный разговор состоится в Музее истории города Киева. Модерировать интервью будет Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.
Во время интервью будут обсуждаться следующие ключевые вопросы:
— Стратегия мемориализации: как формировать единую городскую политику памяти?
— Форматы и этика чествования: как сбалансировать стихийные инициативы, переименования и официальные практики памятования?
— Вызовы и партнерства: как координировать работу государственных и общественных институтов в политике памяти?
— Роль Музея истории Киева: как институт может стать лабораторией новых форматов мемориализации?
Вход свободный по регистрации
Регистрация по ссылке: https://civilvoicesmuseum.org/form/event-12-11
Когда: 12 ноября, регистрация в 17:30, событие 18:00 Где: Музей истории города Киева
Публичные интервью — это важные события Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, направленные на сохранение памяти о войне. Следите за новыми мероприятиями в соцсетях Фонда и на сайте Музея.