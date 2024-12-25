Какие страны празднуют Рождество 7 января: полный список

Рождество – один из важнейших христианских праздников, отмечаемый во всем мире. Однако не все христиане празднуют его 25 декабря.

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Некоторые православные церкви, в том числе Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Афон, соблюдают юлианский календарь и празднуют Рождество 7 января. Эта разница в датах связана с историческими особенностями использования разных календарей.

Страны, празднующие Рождество 7 января:

Кроме упомянутых церквей, православные верующие в Болгарии, Греции и Румынии также отмечают Рождество 25 декабря, но по юлианскому календарю, который еще называют "старым стилем". Есть особенности празднования в разных странах, придерживающихся юлианского календаря.

Израиль:

В Святой земле, в Израиле, Иерусалимская церковь отмечает Рождество 7 января. Однако, учитывая важность этого места для всех христиан, праздничные мероприятия в Вифлееме начинаются еще в середине декабря. В рождественскую полночь торжественная служба проходит непосредственно в месте рождения Христа – в темной пещере под Базиликой Рождества Христова.

Сербия:

Сербские православные верующие сохраняют давние традиции празднования Рождества. В Сочельник они готовят "бадняк" – рождественский букетик из веточек дуба с желтыми листьями и пучка соломы. После богослужений возле храмов разводят костер, где каждый прихожан сжигает свой бадняк. Этот обычай символизирует костер, который разожгли вифлеемские пастухи, чтобы согреть новорожденного Иисуса. По поверьям, вместе с дубовым хворостом огонь сжигает болезни и беды. Сербские мужчины к рождественскому ужину готовят поросенка на вертеле, а женщины пекут специальные обрядовые хлеба.

Грузия:

В Грузии в канун Рождества, в ночь с 6 на 7 января, в храмах проводятся торжественные богослужения. После этого по всей стране проходят праздничные шествия и пение "Алило". Участники шествия несут с собой дары, которые после празднования передают в детские приюты. Из церкви прихожане приносят домой зажженные свечи и ставят их на подоконниках, символизируя готовность принять Богородицу.

Армения:

Армянская апостольская церковь отмечает Рождество 6 января, одновременно с праздником Богоявления. Эта традиция связана с древним обычаем, когда эти два праздника отмечались в один день.

Беларусь и россия также празднуют Рождество 7 января.

Рождество в Украине и переход на новый календарь

В Украине с 2023 Рождество официально начали праздновать 25 декабря. Это связано с переходом на новоюлианский календарь, более точный, чем юлианский. Большинство стран мира также празднуют Рождество 25 декабря по григорианскому календарю.

Разница между юлианским и григорианским календарями возникла из-за неточности юлианского календаря в определении продолжительности года. Со временем юлианский календарь начал отставать от астрономического времени. Григорианский календарь, разработанный позже, был более точным, но его распространение происходило постепенно.

На украинских землях, входивших в состав Речи Посполитой, григорианский календарь был введен раньше, чем на оказавшихся под властью Российской империи территориях. После установления советской власти григорианский календарь был введен по всей территории, но церковь продолжала придерживаться юлианского.

Новоюлианский календарь

Новоюлианский календарь еще более точен, чем григорианский. Он "отстает" от астрономического времени гораздо медленнее. Переход на новый юлианский календарь в Украине привел к смещению даты празднования Рождества на 25 декабря.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в Украине празднуют Рождество 25 декабря.

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