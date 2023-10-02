Какие документы нужны для прохождения ВВК в случае мобилизации и что нужно знать: разъяснение

Военно-врачебная комиссия (ВВК) в Украине – это медицинский осмотр для определения, пригоден ли призывник, военнообязанный или военнослужащий к военной службе по состоянию здоровья. Для прохождения ВВК украинцам необходимо собрать определенные документы.

Списком этих документов поделилось Министерство здравоохранения Украины на официальном сайте. В частности, это:

– направление на медицинский осмотр ВВК;

– медицинская книжка;

– удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

– медицинская характеристика (не обязательный документ в военное время);

– служебная характеристика (не обязательный документ в военное время);

– оригинал справки об обстоятельствах травмы от в/ч (если есть);

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– заверенная копия акта о несчастном случае (акт о несчастном случае не выдается в случае получения ранения во время участия в боевых действиях, а только если травма получена во время прохождения службы – например, перелом руки);

– удостоверение УБД (при наличии);

– выписка из личного дела;

– другие справочные материалы для военнослужащих – участников боевых действий (выписки могут быть в виде ксерокопий, однако заверенные соответствующими должностными лицами и печатью в/ч).

Разновидности ВВК

ВВК ПРИ ТЕРИТОРИАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ КОМПЛЕКТИРОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Они принимают постановления о пригодности к службе призывников, военнообязанных, поступлении в учебные учреждения и т. д. Формируются с помощью привлечения врачей гражданских учреждений здравоохранения.

ВНЕШТАТНЫЕ ВВК

Принимают постановления о степени годности к военной службе действующих военнослужащих после травмы, ранения или заболевания; о продолжении лечения (предоставлении отпуска); устанавливают причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий).

Могут создаваться в подразделениях военных и гражданских учреждений здравоохранения, как при амбулаторных (гарнизонных), так и при стационарных (госпитальных) подразделениях учреждений здравоохранения.

ШТАТНЫЕ ВВК

Военно-медицинские учреждения, осуществляющие рассмотрение, пересмотр, отмену, утверждение или неутверждение постановлений ВВК низших уровней, рассмотрение жалоб, заявлений, предложений и прием посетителей по вопросам военно-врачебной экспертизы. Также устанавливают причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий), смерти.

В Минздраве напомнили: в случае возникновения вопросов во время прохождения ВВК относительно помощи специалистов в сфере здравоохранения можно обратиться по телефону 0 800 60 20 19.

Для решения вопросов о процедуре обжалования решений комиссии военнослужащие могут позвонить на горячую линию МО Украины: 0 800 50 04 42.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно нардеп Роман Костенко заявил, что усилить мобилизацию в Украине могут, если будет изменена военная стратегия. Планы мобилизации определяются в Генштабе ВСУ.

– Заместитель министра обороны Александр Павлюк отметил: сейчас Украина делает все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации, однако всем мужчинам стоит готовиться защищать государство.

– О категориях граждан, которые могут быть освобождены от призыва, читайте по ссылке.

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