Как вызвать 'скорую', если нет мобильной связи: детальное разъяснение

В Министерстве здравоохранения рассказали, как украинцы могут вызвать "скорую" помощь в случае, если нет мобильной связи или интернета.

Соответствующую инструкцию ведомство опубликовало в своем Telegram-канале. Там отметили, что в случае отсутствия сети для экстренных вызовов врачей можно использовать:

стационарный телефон.

мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram и т.д.

чат на сайте Минздрава.

телефон как средство радиосвязи по примеру рации. Для этого необходимо установить одно из следующих приложений: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

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"При отсутствии связи и доступа к интернету рекомендуется по возможности переместиться в здания, оборудованные телефонной и/или радиосвязью. Например, это органы местного самоуправления, отделения почты, пожарно-спасательные части, отделы полиции и другие", – сказано в сообщении.

В ведомстве рекомендуют перед эвакуацией в какое-то конкретное место определить точку и время сбора, а также договоритесь о точном времени. При этом маленьким детям следует положить в карман или вшить в одежду записку с полным именем ребенка, телефонами и адресами родителей и других контактных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина отозвала регистрацию 39 лекарственных средств, производители которых находятся в Беларуси. При этом все остатки белорусских лекарств, которые уже находятся на украинских складах, разрешается продавать и использовать.

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