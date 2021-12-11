Так, друзья, сегодня будет большой и интересный пост о советском дефиците — таким словом называли недостаток или полное отсутствие того или иного вида товаров в советских магазинах. Практически всё время существования СССР существовал дефицит на те или иные товары потребления — как легкой промышленности, так и продовольственные. Особенyо сильно дефицит проявился в последние годы, когда плановая советская экономика полностью себя изжила,

Что такое рыночный дефицит? Это превышение спроса над предложением. Деньги у населения были, их покупательная способность оставалась прежней — но товаров, которые можно было купить за эти деньги, не было. Плановая экономика в том виде, в котором она существовала в СССР, не могла обеспечить достаточного количества нужных населению товаров, а многие нужные вещи попросту не производились, так как считались в СССР "признаками буржуазного потребительства", пишет Максим Мирович в Facebook.

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Какие товары были дефицитными? Ситуация сильно отличалась в зависимости от года, а также от региона большой страны. Лучше всего снабжались столицы союзных республик, а также спецгорода (вроде Припяти), тогда как в азиатской части страны и в городах меньшего масштаба со снабжением было сильно хуже. Те, кто говорит, что в "СССР все было" — жили чаще всего в крупных городах, плюс вероятнее всего отоваривались в спецмагазинах, где было действительно "всё".

Итак, в сегодняшнем посте – большой и интересный фото-рассказ о дефиците. y

02. Пустые полки мясного отдела продуктового магазина, фото сделано в восьмидесятые годы. Хорошее мясо либо вообще не завозилось в магазины, либо раздавалось по завышенной цене "по знакомству" — часто с черного хода магазина. Помимо мяса, особо дефицитными продуктами были сырокопчёные и сыровяленые колбасы (из-за наличия в них мяса, в отличии от вареной, которую делали неизвестно из чего), натуральный кофе (вместо него был распространен "кофейный напиток" с цикорием), хорошие рыбные консервы.

03. Фрукты и хорошие овощи тоже были дефицитом, в Минске в отделах "овощи/фрукты" продавали одни местные кислые яблоки, из овощей были немытая морковка, пожухлая свекла, подгнившие капуста и лук. Полки отделов консервированных овощей и фруктов могли быть уставлены большими трехлитровыми банками с яблочным либо березовым соком — больше ничего не было.

04. В советской одежде дефицита особо не было, но в целом в восьмидесятые годы народ не слишком охотно покупал вещи отечественного производства из-за их страшноватого вида. При этом мне попалась вот такая фотка, сделанная в восьмидесятые — видимо, в каких-то регионах страны даже советская одежда и обувь была дефицитом.

05. Из белья — дефицитом были хорошие носки и женские колготки (последние были вообще жуткой редкостью). Дырявые носки никогда не выбрасывали — у многих пожилых людей еще и сейчас есть советская привычка штопать носки на лампочке.

06. Говорят, где-то были дефицитными даже обычные советские синие шерстяные спортивные костюмы. После Олимпиады 1980 года в моду вошел "адидас", и всё с тремя полосками буквально разметали с прилавков.

07. В наиболее острые периоды товарного дефицита промтоварный отдел магазинчика где-нибудь на периферии мог выглядеть примерно так — на полках лежало несколько "неликвидных" товаров советской промышленности вроде вышедших из моды шляп и какого-нибудь одинокого плаща 60-го размера.

08. Огромные очереди выстраивались и за алкоголем — это массово началось после объявление Горбачевым т.н. "антиалкогольной компании". Примерно тогда же у пролетариев вошла в моду привычка пить Тройной одеколон и другие парфюмерные изделия — нормального алкоголя было просто не купить. Красное вино могло появиться в продаже перед праздником, а также по особому случаю — скажем, в Киеве продавали разливоное красное вино после аварии в Чернобыле, так как считалось, что оно выводит радиацию (на самом деле нет).

09. Поскольку цена товара в денежном эквиваленте уже не могла регулировать спрос на те или иные товары естественным путем (спрос намного превышал предложение), правительство стало вводить различные дополнительные меры — стали появляться талоны и товарные книжки. Фото конца восьмидесятых годов — продавщица делает отметки в товарной книжке покупателя — даже когда дефицитные товары появлялись в продаже, их количество было строго лимитировано и продавалось "по талонам".

10. Многие любители СССР сейчас пишут, что мол талоны — это уже постсоветское изобретение "лихих девяностых", когда "демократы развалили великую страну", Но это простая путаница причины и следствия — "великая страна" развалилась во многом по экономическим причинам, не сумев обеспечить своих граждан даже самым необходимым, а талоны стали появляться именно в последние годы существования СССР.

На фото — талоны на товары первой необходимости, выдаваемые в 1990-м году в Нерюнгри, до конца СССР остается еще больше года.

11. Помимо талонов, существовали и другие, менее формальные способы регуляции продажи дефицитных товаров. Скажем, детское питание могло выдаваться по неким "спискам детского врача", что запечатлено на вот этом снимке:

12. Продажа некоторых дефицитных товаров была не лимитированной и осуществлялась без талонов, но такие товары просто слишком редко появлялись в продаже. Нужно было иметь знакомых продавцов в близлежащих магазинах, которые могли доверительно сообщить — "завтра выбросят" то и это, не забудьте занять очередь". После завоза таких товаров в магазин они разметались в течение 1-2 часов.

На фото — дядечка в очках набрал несколько десятков пачек "дефицитных" сигарет, причем это дрянной "Беломорканал", который приличные люди не курили. В Минске "Беломор" продавался свободно, а вот "Космос" был весьма дефицитным и престижным, потому что (в отличии от "Астры" и "Примы") был с фильтром и в целом напоминал "западные" сигареты. Блок "Космоса" был вполне серьезной советской внутренней валютой — который можно было выменять, например, на палку такой же дефицитной сырокопченой колбасы или баночку красной икры.

13. Типичная картина тех времен — очередь стоит за чем-то дефицитным, судя по коробкам — это торты, "выброшенные" в продажу перед праздником (вероятнее всего, перед Новым годом или 7-м ноября). Даже за дрянными тортами с жуткими масляными розочками желтого, салатового и розового цветов люди выстаивали огромные очереди.

14. Очень престижной во времена дефицита была профессия продавца — особенно старшего, заведующего тем или иным отделом магазина. Можно было почти легально сколотить себе состояние — количество дефицитных товаров, приезжающих в магазин, было как правило меньше, чем количество покупателей, желающих их приобрести. Люди искали знакомство с такими продавцами, чтобы товары "по знакомству" достались именно им. С точки зрения закона всё было безупречно — закон ведь никак не регламентирует, какие именно граждане должны купить дефицитный товар.

Вот очень хорошее фото тех лет – посмотрите, как заискивающе покупатели смотрят на продавщицу, и как самоуверенно и развязно она себя чувствует — сразу понятно, "кто здесь власть". Так и вижу эти диалоги — "ну пожалуйста, может быть на складе что-то осталось?" — "Ничего не осталось! Вас много, а я одна!"

15. Пустые прилавки...

В начале девяностых, в годы реальной, а не фиктивной перестройки экономики, товарный дефицит еще сохранялся какое-то время, а затем постепенно сошел на нет — плановая экономика ушла на обочину истории, уступив место более жизнеспособным моделям.

А вы помните времена дефицита? Что вообще думаете о той эпохе?

Напишите в комментариях, интересно)