Как встретить Пасху в условиях войны: митрополит Драбинко пояснил нюансы

В ряде храмов Православной церкви Украины пасхальное ночное богослужение будет перенесено на утро следующего дня, воскресенья. В тех населенных пунктах, где накануне Пасхи комендантский час будет отменен, службы пройдут по привычному графику.

Возможен также вариант участия в богослужении и освящения пасхальных корзин онлайн. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко.

По его словам, церковь уже наработала практику онлайн-богослужений во время пандемии коронавируса, таким образом, она может быть использована и в военное время.

"Мы все знаем, что такое богослужение онлайн, которое в карантинных условиях прибрело широкое распространение. Так же и в нынешних условиях войны, которую ведет Российская Федерация. Возможно домашнее освящение пасхальных корзин и пасок в семейном кругу", – пояснил митрополит.

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Он рассказал, что пасхальное богослужение в Михайловском Златоверхом соборе в Киева, которое возглавит предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, будет транслироваться центральными телеканалами. Таким образом, виртуально к нему сможет приобщиться любой верующий.

Расписание богослужений в храмах будет согласовываться с решениями местных военных администраций.

"Поскольку в Одессе и Ривне в ночь с субботы на воскресенье комендантский час отменен, богослужения могут совершаться в привычное время. В Киеве комендантский час никто не отменял, поэтому до 22 часов нужно будет зайти в храм, а выйти из него уже в 5 или в 6 утра, в зависимости от решений военной администрации", – пояснил митрополит.

"Мы в Спасо-Преображенском соборе в Киеве начинаем богослужение в промежутке 6:30-6:45, но по пасхальному чину. Будем выходить на крестный ход, затем пасхальная заутреня, потом литургия и освящение", – сообщил он.

Митрополит добавил, что приходы в городах, где сохраняется комендантский час, также могут организовывать пасхальные службы утром в воскресенье, например, в 6, 7 или 8 часов утра. "Это то же пасхальное богослужение, просто сдвинутое на несколько часов".

Вместе с тем Драбинко подчеркнул, что с евангельской точки зрения пасхальная служба, проведенная утром воскресенья, может рассматриваться как более правильная.

"Конкретного определения начала пасхального богослужения не существует. Сказано: "по утру", то есть на другой день после субботы. Мария Магдалина с женами-мироносицами рано утром, как читаем в Евангелии, пришла ко гробу по субботе, которая уже минула, чтобы помазать тело Христа. Но увидели, что камень отвален, и увидела ангела, который сказал: "Что вы ищете живого среди мертвых, его здесь нет, он воскрес", – напомнил митрополит.

"Они же не в 12 часов ночи туда пошли, а на рассвете. Поэтому даже логичнее, когда пасхальное богослужение начинается утром", – заметил он.

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