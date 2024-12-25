Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото

25 декабря завершилась социальная акция по поздравлению детей Донбасса с новогодними праздниками, которую десять лет подряд проводит Фонд Бориса Колесникова при поддержке ХК "Донбасс".

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Благотворители передали подарки детям Константиновской, Дружковской, Краматорской и Покровской громад, посетили самые отдаленные населенные пункты. А еще прислали вкусности приютам в соседних областях, которые приняли детей-ВПЛ из Донбасса.

"Традиционно мой Фонд позаботился о том, чтобы школьники, воспитанники детдомов и интернатов региона встретили День Николая и Рождество с подарками. Сладости получили более 20 000 детей, которые, несмотря на ежедневные обстрелы, остаются в прифронтовых городках и селах. Малыш должен чувствовать праздник, несмотря ни на что. Наша цель – подарить ему немного радости и тепла, внушить веру в чудеса, надежду на светлое будущее. Желаю маленьким украинцам счастья, любви и мира, который является нашим самым ценным сокровищем", – говорит Борис Колесников, президент благотворительного Фонда.

Три года подряд дети устраивают флешмоб – присылают благотворителям фотографии с полученными подарками. Родители и представители Фонда говорят: это уже традиция, которую с радостью поддерживают взрослые и дети.

"Мы живем в Дружковке, ежедневно с мужем ходим на работу. Нет дня, когда бы мы не обсуждали возможную эвакуацию, потому что страшно за детей и за себя. Дочь Леночка и сын Дима учатся онлайн. И, получив сладкие подарки от Фонда и хоккейного клуба, с огромной радостью присоединились к флешмобу, фотографировались с пакетами, делали коллажи. Школьники ждут Дня Николая и презентов от давних друзей, потому что это большое удовольствие из прошлой жизни – светлое, щемящее, дорогое сердцу", – рассказывает Галина, жительница Дружковки и мама двух школьников.

В Фонде напоминают: за время существования новогодней акции поздравили 620 000 детей Донбасса и передают теплые поздравления с Рождеством и пожелания добра, любви и Божьей благодати всем украинцам.