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Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото

Мария Шевчук
Общество
4 минуты
591
Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото

25 декабря завершилась социальная акция по поздравлению детей Донбасса с новогодними праздниками, которую десять лет подряд проводит Фонд Бориса Колесникова при поддержке ХК "Донбасс".

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Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото
Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото

Благотворители передали подарки детям Константиновской, Дружковской, Краматорской и Покровской громад, посетили самые отдаленные населенные пункты. А еще прислали вкусности приютам в соседних областях, которые приняли детей-ВПЛ из Донбасса.

Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото
Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото

"Традиционно мой Фонд позаботился о том, чтобы школьники, воспитанники детдомов и интернатов региона встретили День Николая и Рождество с подарками. Сладости получили более 20 000 детей, которые, несмотря на ежедневные обстрелы, остаются в прифронтовых городках и селах. Малыш должен чувствовать праздник, несмотря ни на что. Наша цель – подарить ему немного радости и тепла, внушить веру в чудеса, надежду на светлое будущее. Желаю маленьким украинцам счастья, любви и мира, который является нашим самым ценным сокровищем", – говорит Борис Колесников, президент благотворительного Фонда.

Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото
Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото

Три года подряд дети устраивают флешмоб – присылают благотворителям фотографии с полученными подарками. Родители и представители Фонда говорят: это уже традиция, которую с радостью поддерживают взрослые и дети.

Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото
Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото
Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото

"Мы живем в Дружковке, ежедневно с мужем ходим на работу. Нет дня, когда бы мы не обсуждали возможную эвакуацию, потому что страшно за детей и за себя. Дочь Леночка и сын Дима учатся онлайн. И, получив сладкие подарки от Фонда и хоккейного клуба, с огромной радостью присоединились к флешмобу, фотографировались с пакетами, делали коллажи. Школьники ждут Дня Николая и презентов от давних друзей, потому что это большое удовольствие из прошлой жизни – светлое, щемящее, дорогое сердцу", – рассказывает Галина, жительница Дружковки и мама двух школьников.

Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото
Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото

В Фонде напоминают: за время существования новогодней акции поздравили 620 000 детей Донбасса и передают теплые поздравления с Рождеством и пожелания добра, любви и Божьей благодати всем украинцам.

Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото
Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото
Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото
Как встретили Рождество дети прифронтового Донбасса. Фото