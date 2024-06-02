Сегодня текст-наблюдение. А может быть текст-предостережение. Я не знаю. Я много их написала, а толку от этого мало. Но долблю эту скалу, то есть предупреждаю об опасности, пытаюсь достучаться до СБУ и просто показываю болевые точки на нашем израненном теле. В конце концов, многие начинают смотреть вокруг себя, задавать вопросы и чувствовать опасность, а не носить розовые очки, пишет Олена Степова для "Информационного сопротивления".

Далее текст на языке оригинала.

Якщо війна триває довго, зазвичай знаходяться ті, кому вона починає приносити дивіденди, тобто прибуток.

Я вже писала про те, що мешканці ОРДЛО дуже зацікавлені в тому, щоб війна йшла якомога довше, а Україна ніколи не отримала перемоги та не повернула контроль над поки що окупованими територіями. В кожного з них свої причини, але здебільшого ці причини банальні: гроші, робота, бізнес. Тобто все ж таки, основна причина – це гроші.

Приведу банальні приклади. Ось, наприклад, пенсіонери ОРДЛО, які 10 років отримували пенсію в Україні (бо ж громадяни) та в ОРДЛО (бо громадяни "республіки" та росії). Це стосується й інших соціальних виплат.

Необов’язково було виїжджати з ОРДЛО, достатньо було через решал зробити собі довідку ВПО та банківську картку в Україні. Хоча їздили, щоб зекономити на "решалах", щоб купити їжу, ліки, бо ж "руський мир" приніс в ОРДЛО "лучшую в мире советскую медицину" з ліками-пустушками.

Скільки просили, зробіть ВПО тільки тим, хто реально виїхав у мирні частини України й живе там, а тих, хто має право на отримання виплат, винесіть за межі ВПО й назвіть їх якось інше у реєстрах. Але хто ж дослухався. На жаль!

Так народився бізнес по витягуванню коштів з України. З’явилися "решали", які без виїзду пенсіонера з ОРДЛО робили йому усі документи та виплати. Той пенсіонер міг воювати проти України, але це ніхто не перевіряв. Грошики йшли потоком. В ОРДЛО це називалося "доить коровку", "грабить хунту".

Ті люди, які кричали "путін введи", "пожить по-русски" й мріяли про життя на росії, швидко знайшли вигоду у війні й згадали, що вони українці. Бо ж "заработали пенсию в Украине". Нічого не маю проти цього, але ж, ці ж люди прийняли громадянство росії. Це або труси, або хрестик, але якщо є юридичні варіації, то патріотизм трошки кладеться у шухлядку.

Пенсіонери ОРДЛО підтримують війну, бо ж бояться втратили виплати, як вони кажуть, вже звикли жити на дві пенсії. Так, ця схема працює досі. Зараз в ОРДЛО дуже багато людей розуміє, що їх стаж роботи за окупації не буде зарахований в пенсійний стаж в Україні, тому вони проти повернення ОРДЛО під українську юрисдикцію.

Звісно за продовження війни та за перемогу росії усі правоохоронці, судді, силовики ОРДЛО. В Україні їх чекає лише тюрма за співпрацю з окупантом. За продовження війни та збереження за ОРДЛО статусу "республіка" усі викладачі та педагоги, ну, тобто усі колаборанти. Бо ж, розуміють, що отримають не тільки вирок суду, а й заборону працювати за спеціальністю.

В ОРДЛО дуже багато людей купили нерухомість по "документам" "республіки", якщо "вернется Украина придерся все переделывать, а это деньги, оно нам не надо". Ну, ви вже зрозуміли. Ще бізнес, тобто підприємці. "Вернется Украина, привезет сюда все супермаркеты, сервис, новую почту, зайдут целые торговые сети, как торговать, если дефицита не будет". Ще лікарі, нові спеціалісти, які закінчили "вузи" "республіки", ще сотні категорій людей, які за 10 років стали заробляти гарно, мають гарний прибуток, дохід.

От наприклад, в ОРДЛО найприбутковіший бізнес, це здавати свої квартири погодинно у оренду. То люди скупляють квартири у тих, хто виїжджає з ОРДЛО й заробляють, надаючи їх військовим в оренду. А ще дуже гарний бізнес в ОРДЛО – це міжнародні перевезення. Багато хто з ОРДЛО працює на росії, то автобуси з ОРДЛО їздять в Ростов, Москву, Пітер. Але то таке. Най їздять. Мене турбує інша ниша цього бізнесу, рейси з ОРДЛО по усім великим містам України та Європи.

Рекламними оголошеннями "поездки на Украину и Европу без проверок" заповнені усі соціальні групи ОРДЛО. Мирні громадяни, колаборанти та терористи давно та сміливо їздять Україною та світом.

Так, виступаючи за руський мир та скрепи, горлаючи про "гей-европу", мешканці ОРДЛО знову без трусів, але в хрестику, їдуть до "гей-европ" на заробітки та на відпочинок, як українські біженці, бо їдуть усюди з паспортами громадян України, тихо ховаючи у сраку "паспорт" "республіки" та російський. Бо ж з ними можуть й погнати сраним віником, а українців усі шанують.

Тому дуже гарно жити в ОРДЛО, бути ідейним руським чи новоросом, воювати проти України, підтримувати руський мир, відновлення срср, ностальгувати за царем та обожнювати путіна, але подорожувати та користуватися сервісом, тут мешканці ОРДЛО дістають паспорт громадянина України. Ось так!

Звісно ж усі розмови в ОРДЛО "не дай бог вернется Украина". Але я написала, що це текст-спостереження чи попередження. Тому перейду до справи.

Мешканці ОРДЛО шукають можливість отримати банківські валютні картки в банках України. Заробили грошенята в ОРДЛО, а тут упс, на російські банки накладено санкції, то знову "новороси" та "громадяни росії" дістають з заначок паспорт громадянина України. Є така цікава група "Переселенцы Донбасса и Крыма". В ній дуже багато інформації для СБУ, наприклад, розклад прямих рейсів без перевірки речей, особистості та будь-яких ускладнень Черкаси-Донецьк чи Львів-Донецьк та взагалі в будь-яке велике місто України.

А ще, там багато цікавого про життя в ОРДЛО й поза ним. От наприклад, наразі фіксую зростання попиту з ОРДЛО від активно, агресивно проросійських мешканців, які давно отримали паспорт громадянина росії й працюють викладачами чи в бюджетній, податковій сфері ОРДЛО, тобто колаборантів, на отримання віртуальних валютних карт банків України.

Багато порад щодо Привату, дуже цікаво. А от Монобанк порадував блокуванням карт тих, хто досі живе в ОРДЛО. Дуже цікаве спостереження, як на мене.

Я давно пишу, що війна дуже вигідна мешканцям ОРДЛО й не тільки через отримання 2-х пенсій чи регресів, а й тим, що в них досі паспорт громадянина України, який допомагає користуватися безвізом, виїжджати в Європу на відпочинок чи біженцями, користуватися українськими та європейськими банками.

Колаборанти та терористи ОРДЛО відкрито сміються з українців. В них й гуманітарна, й "Красный крест", й світло дешеве, й газ, й ООН в лобіка цілує, й стріляти по ним ніззя, бо ж "мирні граждане", й три паспорти на вибір, й усі права, як громадянина України, й жодних обов’язків.

Зароблені на війні гроші можна сміливо класти на банківські рахунки в Україні та подорожувати світом з паспортом громадянина України та карткою банків України, а повернувшись в ОРДЛО, знову писати "бей хунту" й цілувати ікони путіна.

Якщо війна починає приносити вигоду, вона надовго.