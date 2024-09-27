'Как видите, говорю': украинский морпех, из-за пыток в российском плену потерявший речь, пошел на поправку. Видео

Юрий Гульчук, 22-летний морпех, потерявший речь из-за пыток в российском плену, снова заговорил. Он перестал разговаривать в июне прошлого года.

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Об этом сообщает " Радио Свобода ". Журналисты пообщались с освобожденным из плена воином и его мамой.

"Немного шепелявлю, но, как видите, говорю. Самочувствие нормальное. Даже немного на ноги сегодня встал. В ближайшее время планирую, возможно, даже на перекур сходить", – сказал Юрий.

Гульчук вернулся из плена, где находился два года, в результате обмена 14 сентября 2024 года.

"Первое, что он начал рассказывать, – это, пожалуй, лучше психологи расскажут, почему именно об этом. Почему столько боли? Почему столько лжи? Почему люди так жестоки друг к другу? Эмоции именно по поводу – как люди могут быть такими?" – говорит мать военного Милана Компаниец.

По ее словам, она знала, что сын перестал разговаривать еще до его возвращения.

"Те ребята, которых освободили из его камеры, говорили, что он перестал разговаривать в июне 2023 года. Я не надеялась, что он увидит наши флаги и сразу начнет разговаривать, но, конечно, на такое состояние я не рассчитывала. Я очень испугалась, я смертельно испугалась. Прогнозы были очень неутешительными", – сказала женщина.

Гульчук учился на факультете китайской филологии, но осенью 2021 года, еще на втором курсе, решил пойти в армию. Он стал матросом николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Когда началась полномасштабная война, Юрий сразу попал в эпицентр боевых действий. В апреле 2022 года российские захватчики взяли его в плен в Мариуполе. Парню тогда было 20 лет.

Милана Компаниец долго не знала, жив ли ее сын. Но в январе 2024 года во время обмена пленными были освобождены украинские защитники, которые находились с Юрием в одной камере, и матери появилась хоть какая-то информация.

Юрий не только потерял речь, его словно парализовало. Хотя юноша двигался, у него на лице отсутствовали какие-либо эмоции. Поэтому россияне начали его пытать особенно жестоко, так как парень никак не реагировал на пытки.

14 сентября 2024 года Юрия обменяли. Он так и вернулся домой немым. Но к счастью, сейчас юноша поправляется.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор Россия выстроило развитую систему пыток и жестокого обращения с украинцами. По последним данным, около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования или угрозы сексуального насилия.

Более того, военные страны-агрессора РФ открыто признаются в военных преступлениях в разговорах со своими родными. Их оккупанты совершают как против мирных украинцев, так и против украинских военнопленных – последних захватчики просто расстреливают.

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