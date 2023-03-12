Блог | Олена Степова: Как "вагнеровцы" мародерят в Бахмуте. Увидит ли эти кадры Европа?

О войне писать тяжело. Закрываешься в себе, отключаешь все эмоции, впускаешь в себя холод и пустоту, становишься такой условной черной дырой, где бескрайняя пустота, и все это, чтобы не сжечь себя ненавистью и не сгореть в пламени боли. Иногда становится легче. Но потом накрывает волнами видео контента, новостями, смс-сообщениями, рассказами, фото и ты выныриваешь из той пустоты, как раскаленный меч Арея, с единственной мечтой и желанием уничтожить то, что называется россией.

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Далее текст на языке оригинала.

Здавалося б за 9 років війни вже нічого не може шокувати, здивувати, бо ж ти знаєш усе про ворога та його посіпак, але ж росіяни це істоти, які не мають жодних моральних обмежень, тому кожен раз вони, як то кажуть, пробивають дно.

Не дуже згодна з цим висловом, бо ж, кажучи про "дно", мається на увазі якась моральна лінія за яку не заступає жодна притаманна людина. Чи люди вони взагалі? Це питання все частіше задають ті, хто бачив зовнішній та внутрішній світ росіян.

Для них норма усе те, що в цивілізованому світі називають "злочинність". Вбивство на росії та для росіян це норма. Бо кожен раз вони знаходять тисячі причин, щоб виправдати вбивство та вбивць. Коли вбивають росіян. То це вбивство та злочин, коли вбивають росіяни, це (ось тут в них тисяча причин, які виправдовують усі їх дії). Це ж відноситься до усіх скоєних росіянами злочинів, крадіжка, зґвалтування, мародерство, насилля, тортури… Якщо це роблять росіяни з будь якою людиною, нацією, етносом, громадянами іншої країни, це скрєпи, звільнення, покарання та будь що, бо ж руська людина має більше прав у всьому світі.

росія – це країна подвійних стандартів, де все для руських, а якщо хто проти цього, той має бути знищений. Колись це називали просто – фашизм. Зараз чомусь бояться застосувати до росіян термін, що пропонують українці – рашизм, та внести його до переліку небезпечних для людства режимів, ідеологій, сект, політичних рухів.

Коли я дивлюся на війну та її інформаційний супровід, я думаю, що ми недостатньо працюємо над тим, щоб світ побачив обличчя справжнього росіянина, руського, громадянина рф.

Ми показуємо обличчя окупанта, військового, але це лише невеличка частка руського миру, бо той, хто сьогодні є військовим, вчора був інженером, вчителем, будівельником, лікарем… Звичайна людина, звичайний громадянин, яких мільйони на росії. Ось саме це треба показувати, бо ж військовими на росії не народжуються, а йдуть у приватні компанії, до війська за першим покликом держави, а як що вже чесніше, то за покликом власного серця та мрій, а держава росія лише створює умови для реалізації мрій росіян.

Саме це ще не розуміють у Європі. Для більшості людей війна, це військові, навчені чи мобілізовані люди, інколи добровольці, але ж не уся країна. Для більшості людей, все ж таки, війна, це дотримання певних умов, кодексів честі військових, моральних чеснот. Саме тому будь-яка європейська держава програє росії, бо її війська будуть дотримуватися усіх цих кодексів та чеснот, а росіяни просто будуть вбивати, грабувати, ґвалтувати, знищуючи усе: дітей, немовлят, жінок, стариків, землю, воду, будинки. Для більшості людей злочинці на війні, це явище поодиноке. Ну, є такі люди, які відкривають на війні свої темні сторони, але ж їх небагато. Це велика помилка так думати стосовно громадян росії, бо там, це критична більшість. Ось цього середньостатистичний європеєць взагалі не зможе зрозуміти, тому загине одразу, бо буде чекати від окупанта дотримання якихось там моральних ліній, чеснот.

Цей міф, досі існує. Цей міф має бути розвінчано, а світ має побачити справжній руським мир, справжнє обличчя росіянина, справжні мрії, очікування, бажання громадян росії. Вони мріють вбивати, грабувати, знищувати й заробляти на цьому, покращувати свій фінансовий та матеріальний стан за рахунок вбивства та пограбування інших, знищувати різницю у соціальних класах не працею та здобутками, а знищенням тих, хто живе краще за росіян.

Куди б не прийшли росіяни, усе це буде розграбовано, знищено, спалено, вбито. Це орда, яка мріє жити тільки за рахунок війн. Насправді, путін не є рульовим війни, він є виконувачем бажань критичної більшості росіян. Він зібрав усі мрії, бажання та очікування критичної більшості росіян та реалізував їх. Усі оце "мочи хохлов", "бей грызунов", "долой черномазых"…

росія це шовінізм, расизм, антисемітизм. Імперство, то не найстрашніший з їх гріхів. Умовний колективний кремль, чи умовний колективний путін просто сконцентрував усі мрії росіян й почав їх виконувати. Це напад на Грузію, Ічкерію, Вірменію. Окупація частини Молдови та України. З кожної військової чи рятівної операції росіяни тягли додому трофеї. Розбираючи завали Спітаку, чи виконуючи роботи по спасінню людей після землетрусу у будь якій країні, росіяни мародерять, тому це на росії розносять з яскравими хвальбами "вот мой привез". Після таких вихвалянь ще більше росіян починає мріяти, щоб щось розбомбили, знищили, щоб вони змогли там поживитися.

Керівник та власник російської терористичної воєнної компанії "вагнер" євгеній пригожин виклав відео, де він та його "вагнери" займаються мародерством заводу "ArtWinery" м. Бахмут. Як радіють його "оркестранти" здобичі. Акцію пограбування пригожин присвятив, увага, до свята "8 березня" й повідомив про те, що відправив шампанське українським жінкам.

Куди саме було відправлено намародерене, не зрозуміло, бо українські жінки живуть в Україні. Як повідомив у соцмережах один з учасників акції мародерства, – я писала, що членом "вагнера" є мій екс-земляк з міста Свердловськ, Луганської області, який, виїхавши з міста у 90-ті став громадянином росії, я писала про нього – то шампанське вони відвезли у окупований Донецьк та роздали там жінкам.

Дуже сміялася, бо ж таким чином "вагнер" підкреслив, що Донецьк – це Україна, де живуть українські жінки, то якось з пропагандою в них не дуже складається, мабуть даються ознаки класової ознаки "вагнерів" – "скурил буквар в первом классе".

"Вагнер" не приховує того, чому вони воюють й мають намір воювати за Бахмут та окупацію України до останнього руського, це наші заводи, соляні шахти, це кар’єри, підприємства, руда, вугілля… Це все, що вони можуть вкрасти, бо своє вони вже розікрали.

Що ж, най усім, хто хоч камінчик взяв з нашої землі, він стане могильним, а вкрадені в нас сіль та шампанське стануть окупантам поперек горла.