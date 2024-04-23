Как в 2024 году поступить в военные вузы: инструкция Генштаба

Украинцам рассказали о сроках и особенностях вступительной кампании в военные вузы и заведения профессионального предвыборного военного образования. Так, до 1 июля будет продолжаться прием заявлений (рапортов), оформление и отправка документов от ТЦК и СП, служб персонала воинских частей, учреждений и организаций в приемные отборочные комиссии.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. До 20 июля поступающие смогут подать документы непосредственно в приемные комиссии высших военных учебных заведений (ВВУЗ), военных учебных подразделений заведений высшего образования (ВУП ЗВО) и заведений профессионального высшего военного образования (ЗПВВО).

После этого с 20 по 30 июля пройдет конкурсный отбор на обучение для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и степени высшего образования бакалавра (магистра ветеринарного направления).

Конечный срок зачисления на обучение – 1 августа.

Об особенностях организации

Конкурсный отбор поступающих в возрасте до 30 лет для получения профессионального высшего и высшего образования будут проводить приемные комиссии, в том числе и выездным составом. Он будет проходить в местах, определенных решением командования, со строгим соблюдением мер безопасности.

"В случае невозможности оформления личного дела в ТЦК и СП по месту жительства или пребывания на учете гражданские лица вправе подать заявление и соответствующие документы на вступление непосредственно в приемную комиссию ВВУЗ, ВУП ЗВО и ЗПВВО удобным способом: лично, или с использованием средств почтового связи или по электронной почте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданская молодежь, а также военнослужащие, которые не могут пройти первичное медицинское освидетельствование ВВК по месту военной службы, проходят окончательный медицинский осмотр поступающих военно-врачебной (летно-врачебной) комиссией непосредственно в вузах во время прохождения вступительных экзаменов.

Условия вступления

Поступающие в ВВУЗ, ВУП ЗВО на базе полного общего среднего образования могут выбирать желаемый формат участия в конкурсном отборе:

– вступительное испытание, предусматривающее оценку знаний поступающего по четырем конкурсным предметам, форму и порядок проведения которого определяет ВВУЗ, ВУП ЗВО в Правилах приема;

– по результатам национального мультипредметного теста 2022, 2023 (три конкурсных предмета) или 2024 (четыре конкурсных предмета) лет или внешнего независимого оценивания 2021 года по трем конкурсным предметам.

Поступающие в ЗПВВО для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра на базе полного общего среднего образования принимают участие в конкурсном отборе по результатам вступительных экзаменов, форму и порядок проведения которых определяет ЗПВВО в Правилах приема.

Поступающие в ВВУЗ и ВУП ЗВО для получения степени высшего образования "магистр" на базе степени высшего образования "бакалавр" принимают участие в конкурсе по результатам единого вступительного экзамена и профессионального экзамена, форму и порядок проведения которых определяет ВВУЗ, ВУП ЗВО в Правилах приема.

Все поступающие на обучение в ЗПВВО, ВВУЗ и ВУП ЗВО сдают экзамен по физической подготовке и проходят профессионально-психологическое обследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 19 апреля началась регистрация на единственное профессиональное вступительное испытание на бакалаврские программы (БЕПВИ). Мы рассказали, сколько времени есть у будущих бакалавров, чтобы подать документы.

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