''Как умолкнут все автоматы'': украинские военные растрогали особенным поздравлением с Днем влюбленных. Видео

Защитники Украины трогательно поздравили страну с Днем святого Валентина. Воины выпустили видеооткрытку, в которой зачитали стихотворение украинского поэта и военнослужащего Павла Вышебабы "Як замовкнуть усі автомати...".

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Недавно эта поэзия была положена на музыку – песня получила названия "Кохатися". Эмоциональные кадры с поздравлением от Вооруженных сил Украины опубликовал "Телеграф" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Як замовкнуть усі автомати і розчуємо врешті весну, як же спрагло ми будем кохатись, щоби змити із себе війну!.." – с таких слов начинается поздравление от украинских защитников.

Кроме того, свое поздравления с Днем влюбленных представили спецназначенцы с Винниччины. "Когда нас ждут, мы возвращаемся даже из ада", – говорится в ролике, который обнародовало МВД Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев допустил, что Воздушные силы Украины получат от Запада истребители F-16 в подарок на День святого Валентина. 14 февраля в Бельгии проходит 9-я встреча в формате "Рамштайн", на которой среди прочих будет обсуждаться этот вопрос.

Как поздравить любимого на войне с Днем Валентина, читайте в материале по ссылке.