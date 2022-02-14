Как уменьшить счета за электричество и сэкономить деньги: топ-5 лайфхаков
Сэкономить деньги, снизив сумму в платежках за коммунальные услуги, можно путем эффективного использования электроэнергии. Чтобы платить за свет меньше, достаточно контролировать свои энергозатраты и скорректировать бытовые привычки.
Советами для экономии затрат на электроэнергию поделилось издание Energy Saving Trust. Следуя им, вы будете платить за свет меньше, оставаясь при этом дома в комфорте.
Выключайте режим ожидания
Вы можете сэкономить деньги, просто не забывая выключать технику из режима ожидания. Практически все электроприборы можно отключить от розетки, не нарушая их программирование.
Прочтите инструкцию к тем приборам, в которых вы не уверены. Возможно, некоторые устройства спутникового и цифрового телевидения придется оставить подключенными к сети.
Выключайте свет
Выключайте свет, если вы не пользуетесь им или выходите из комнаты. А замена всех лампочек в вашем доме на светодиодные поможет сэкономить еще больше.
Стирайте экономно
Вы можете сэкономить, просто используя стиральную машину экономнее: стирайте на 30-градусном цикле вместо более высоких температур.
Уменьшите использование стиральной машины на один запуск в неделю в течение года.
Замените ванну на душ
Долгое пребывание в ванне многим кажется приятным, но замена одной ванны в неделю на душ может сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию.
А сокращение времени принятия душа до 4 минут может еще больше снизить суммы в платежках.
Экономьте на кухне
Чайник – один из наиболее часто используемых приборов на кухне. Но многие из нас признают, что по крайней мере иногда кипятят в чайнике больше воды, чем собираются использовать.
Избегайте переполнения чайника – это поможет вам сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.
Посудомоечная машина
Включайте посудомоечную машину, только если она заполнена. Сокращение частоты использования посудомоечной машины на один запуск в неделю в течение года может сэкономить не одну гривну в платежках за электроэнергию.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как экономить на отоплении в многоквартирном доме.