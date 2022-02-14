Как уменьшить счета за электричество и сэкономить деньги: топ-5 лайфхаков

Надежда Данищук
Коммуналка
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Как уменьшить счета за электричество и сэкономить деньги: топ-5 лайфхаков

Сэкономить деньги, снизив сумму в платежках за коммунальные услуги, можно путем эффективного использования электроэнергии. Чтобы платить за свет меньше, достаточно контролировать свои энергозатраты и скорректировать бытовые привычки.

Советами для экономии затрат на электроэнергию поделилось издание Energy Saving Trust. Следуя им, вы будете платить за свет меньше, оставаясь при этом дома в комфорте.

Выключайте режим ожидания

Вы можете сэкономить деньги, просто не забывая выключать технику из режима ожидания. Практически все электроприборы можно отключить от розетки, не нарушая их программирование.

Прочтите инструкцию к тем приборам, в которых вы не уверены. Возможно, некоторые устройства спутникового и цифрового телевидения придется оставить подключенными к сети.

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Выключайте свет

Выключайте свет, если вы не пользуетесь им или выходите из комнаты. А замена всех лампочек в вашем доме на светодиодные поможет сэкономить еще больше.

Выключайте свет, когда выходите из комнаты.

Стирайте экономно

Вы можете сэкономить, просто используя стиральную машину экономнее: стирайте на 30-градусном цикле вместо более высоких температур.

Уменьшите использование стиральной машины на один запуск в неделю в течение года.

Замените ванну на душ

Долгое пребывание в ванне многим кажется приятным, но замена одной ванны в неделю на душ может сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию.

А сокращение времени принятия душа до 4 минут может еще больше снизить суммы в платежках.

Экономьте на кухне

Чайник – один из наиболее часто используемых приборов на кухне. Но многие из нас признают, что по крайней мере иногда кипятят в чайнике больше воды, чем собираются использовать.

Избегайте переполнения чайника – это поможет вам сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

Чайник следует заполнять только до необходимой отметки.

Посудомоечная машина

Включайте посудомоечную машину, только если она заполнена. Сокращение частоты использования посудомоечной машины на один запуск в неделю в течение года может сэкономить не одну гривну в платежках за электроэнергию.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как экономить на отоплении в многоквартирном доме.

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