Как удачно провести субботу: астрологиня дала прогноз

Планируя любой свой день – будь то рабочий или выходной – мы всегда хотим привнести в него элемент удачи. И помочь с этим могут астрологи.

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Так в эксклюзивном прогнозе для OBOZ.UA астролог и ченнелер Исита Гая рассказала, что нужно делать в субботу, 12 октября, чтобы привлечь на свою сторону силы Вселенной. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы получить подсказки.

Общий прогноз на день

По словам астрологини, суббота в целом должна быть спокойным днем. Поэтому и посвятить его следует спокойным занятиям. Отдохните и дайте отдых своей нервной системе – это будет очень важно для представителей всех знаков зодиака.

Но время нужно будет выделить не только на себя. Необходимо также уделить внимание членам своей семьи. Сместите фокус внимания на близких, позаботьтесь о себе – вот основные задачи на субботу.

Дело дня

Лучшее, что вы можете сделать для себя и других в эту субботу, это приготовить еду и угостить ею других. Позовите кого-нибудь в гости и накормите друзей или родных тем, что вы приготовили.

Но еду важно готовить не просто так, а под мантры или молитвы. Или хотя бы просто под добрые мысли и светлые пожелания. Тогда вы поделитесь с людьми не просто блюдами, но и хорошей энергией. Это будет прекрасный поступок, который следует совершить в субботу.

Цвета дня

Также Исита Гая назвала основные цвета дня. Если вы хотите, чтобы Вселенная была на вашей стороне, оденьтесь в вещи голубого, синего и черного цветов.

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