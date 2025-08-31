Как уберечь дом от пауков: топ-3 ароматов, которые их отпугивают

Эксперты советуют попробовать три разных аромата дома, чтобы отпугнуть пауков. Эти осьминогие существа обычно начинают мигрировать в помещение в конце середины-конце августа, когда температура начинает снижаться.

Так что вы можете сделать, чтобы попытаться защитить свой дом от пауков? К счастью, есть несколько простых хитростей, которые вы можете попробовать, в том числе некоторые из них даже имеют приятный запах, пишет OBOZ.UA.

Масло перечной мяты

Сильные ароматы действуют как отличные средства отпугивания пауков. По этой причине рекомендуется использовать масло перечной мяты.

Добавьте от 15 до 20 капель в бутылку с распылителем, наполненную водой, и распыляйте по всему дому, регулярно меняя используемое масло, чтобы обеспечить эффективность средства.

Чайное дерево, лаванда и роза – это также некоторые сильные ароматы, которые могут работать так же.

Корица

Так же говорят, что пауков отпугивает запах корицы. Так почему бы не попробовать запастись сушеными палочками, используемых для приготовления пищи, ароматическими маслами и ароматическими свечами, чтобы избавиться от пауков в вашем доме?

Цитрусовые

Цитрус – это еще один запах, который пауки не переносят, поэтому натрите апельсиновую или лимонную цедру вдоль плинтусов, подоконников и книжных полок.

Используйте чистящие средства с ароматом лимона и зажигайте свечи из цитронеллы как внутри, так и снаружи вашего дома

