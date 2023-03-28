На складах Ростовской области России собралось около 5 млн тонн пшеницы и около 700 тысяч тонн подсолнечника. Об этом в соцсетях и по телевидению рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

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Це виставлено, як здобуття влади та особисто губернатора. За його словами, таких залишків у регіоні не було давно. Однак губернатор Ростовської області весь час каже за здобутки та залишки аграрної продукції й жодного разу про господарства, які могли це зібрати чи змолотити. Поясню чому, бо усі ці "залишки", це вивезене зерно та соняшник, які вкрадено на окупованих територіях України.

Саме так. Це пограбовані зернові термінали Маріуполя, зерносховища Сватово та Херсону, пограбовані приватні зернопереробляючі та зернозберігаючі підприємства України.

Аграрії Ростовської області не могли намолотити це зерно, бо площі не дозволяють, як й якість зернового посівного фонду. Якщо зробити аналіз намолоченої зернової продукції Ростовської області за минули роки та залишки зернової сільгосппродукції, то ми побачимо зовсім іншу картину, залишки або були мінімальні, або їх не показували зовсім, бо ж аграрний регіон рф годує усю росію та ще поставляє левову частку до експортного фонду.

На цей час завдяки соцмережам вдалося встановити, як саме грабують Україну та хто. Ростовська область стала воротами для ввезення награбованого. Викрадення українського зерна з окупованих територій та його вивезення до Росії контролює угруповання ростовських вірмен. На Ростові це відома мафія, яка підпорядковується вірменській діаспорі, тобто вірменами які осіли у Ростовській області.

Це стосується не тільки зерна, вірмени у Ростовській області підібрали під себе й увесь сільськогосподарській виробничий та збутовий ринки. Без дозволу вірменської мафії на Ростові ніхто не може торгувати овочами, спалять, вб’ють. Захоплюють цілі підприємства, землі, станиці.

З окупацією українських земель вірмени з Ростовської області одразу взяли під свій контроль усю сільгосптехніку, покинуту господарями, що рятували своє життя чи вбитими окупантами.

Фури везуть український товар без документів безпосередньо до Ростовської та Краснодарської області рф, їх не зупиняють так звані "милиция" чи "ГАИ" "республик", "налоговая", "таможня", "пограничники". Взагалі, за зупинення такої машини в ОРДЛО може статися велика халепа з тими, хто поліз не у свою справу.

Ніхто, нічого не приховує. Як самі компанії по вивезенню зерна, так й влада Ростовської області. Ну, взагалі, росіяни не приховують свої злочини, як це було у першу частину війни 2014-2022 роки. Зараз окупанти з задоволенням знімають фільми, відео, фото, позують з награбованим.

Компанія "Рутратрансторг" активна у соцмережах, виставляє рекламу, шукає зерновози для перевозки зерна з Луганської, Запорізької та Херсонської областей в Крим, Бєлгород, Ставропольський край, Ростовську область та, навіть в Єреван.

Своє розслідування викрадення українського зерна провів головний агросайт України "Латифундист". Ще й як провів. Профі! Вони не тільки знайшли усіх засновників компанії, уставний капітал, реєстраційні данні, адреси та телефони, а ще й записали розмову, де власник Артур Азізян підтверджує грабіж України та вивезення українського зерна з окупованих росією територій.

Напишу лише важливе з цього розслідування – ще раз підкресливши якісну та професійну роботу колег агро-журналістів. Російська компанія "Рутратрансторг", яка займається вивезенням викраденого зерна з окупованих територій, зареєстрована в 2017 р. в місті Краснодар. Її керівником є Артур Азізян, а засновником — Марина Вікторівна Трубнікова. Що цікаво, згідно російських реєстрів, власницею "Рутратрансторг" Марина стала у березні 2022 р. Вона ж є засновницею ще однієї компанії, яка вказана в оголошеннях — "Міроян". Ця компанія надає транспортно-логістичні послуги, а її керівником є Максим Вікторович Трубніков. Зареєстрована в 2018 р. у Бєлгороді.

Дуже цікаве розслідування, але чомусь фігуранти цього злочину уникли внесення до санаційного списку, який складає Україна, США та "Миротворець", хоча губернатор Ростовської області вже отримав санкції від президента України. Вважаю, що цей злочин має бути встановлений, порушено кримінальну справу за фактом розкрадання та мародерство українського майна та усі причетні мають отримати міжнародні санкції, бо, як відомо з соцмереж, власники "Рутратрансторг" часто подорожують Європою, викладають фото з віл Греції, Турції, відпочинку та шопінгу у різних країнах світу.

Взагалі, ця резонансна інформація підкреслює те, що я писала: росія мала великі наміри щодо використання ресурсу України. Й усі ці "денацифікації", це просто прикриття планів русько-гітлерів щодо розграбування та знищення України. Звісно ж, отримавши контроль над агро-гігантом, яким є Україна, росія могла б шантажувати весь світ голодом.

Окупанти й цього не приховують. Ось дивіться, що каже губернатор Ростовської області. Цитата: "Експорту заважають не лише санкції, а й проблеми з логістикою. І поки в Ростовській області зерно збирається на складах, у світі існують проблеми з нестачею продовольства. За словами Гончарова, щоб уникнути надвиробництва, влада "намагається докласти додаткових зусиль" для продажу та переробки зерна. "Це, напевно, у нас першочергове завдання, яке ми вважаємо навіть важливішим, ніж проведення весняних польових робіт".

Росія шантажує світ голодом, бо, мовляв, не поставить через санкції зерно голодуючим африканцям. Крадене зерно. Крадені овочі. Крадену олію. Як світ зреагує на ці виклики терористів. А це вже міжнародний тероризм. Напасти на країну, вкрасти її ресурси, заволодіти ними й торгувати, та ще й шантажувати світ, мовляв, не визнаєте наші умови-заморимо голодом.

Що ж, напишу вкрай шовіністичні речі, бо допекли, але мені якось аполітично-антиемпатичні події в республіках Африці, хоч там потерпають від "вагнерівців" та "кухара путіна". Група ІС провела розслідування з подій у ЦАР, де вже усім керує пригожин та його "вагнера". путін та кремль гарно харчуються з ЦАР, то ж хай й годують тих, хто за них голосує на всіляких міжнародних агенціях. Тим більше, що путін пробачив 20 млрд доларів боргу країнам Африки. Ото хай й годує, як хоче. Але, крізь призму санкцій, заборону польотів російських літаків, проходження кораблів та інших логістичних маршрутів.

А той з росіян, вірмен, чи інших національностей, громадян росії чи інших країн, хто мародерить на окупованих територіях України, має нести персональну кримінальну, міжнародну відповідальність включно з арештом майна на користь України.

Ось тільки подивіться, як насправді працюють санкції та чи достатньо їх. Цитата: "Управління Россільгоспнагляду по Ростовській, Волгоградській та Астраханській областях та Республіці Калмикія за минулий тиждень проконтролювало та оформило для відправки на експорт з морських портів Ростовської області понад 250 тис. тонн зерна та продуктів його переробки. Як повідомляє прес-служба відомства, експорт зерна здійснювався з морських портів Ростов-на-Дону, Азов і Таганрог до Туреччини, Греції, Італії та Абхазії, пише Корабел.ру. Продукція супроводжувалася документами, що підтверджують її якість та безпеку з урахуванням вимог країн-імпортерів. Загалом посадовими особами відомства на експортні партії зерна та продуктів його переробки оформлено та видано 79 фітосанітарних сертифікатів".

Сподіваюсь, вірю в те, що ми встановимо та знайдемо кожну мерзоту, яка взяла хоч краплинку з української землі, не кажучи про те, хто прийшов до нас з мечем. А міжнародна спільнота має швидше реагувати на виклики росії, шантаж та тероризм. Кожне судно росії, яке зайде в будь який порт чи води, має бути заарештовано, як й літаки, потяги чи громадяни. Бо під маскою добропорядного бізнесмена-вірмена-росіянина, який подорожує Європою, ховається кровавий вираз мародера-вбивці.