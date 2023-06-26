Как создавать интересные интервью: Суханов провел мастер-класс для детей в Блогер Кемпе от Фонда Рината Ахметова

Продолжается летняя смена "Блогер Кэмп", организованная Фондом Рината Ахметова для детей, пострадавших от войны. На днях в уютный детский лагерь в Закарпатье посетил ведущий и актер Алексей Суханов.

Видео дня

Алексей, известный и востребованный интервьюер, провел для участников смены мастер-класс в формате интерактива на тему "Тайны и секреты профессии ведущий-интервьюер". Алексей рассказал детям о том, как работает телевидение, как происходит съемка телевизионных и YouTube-проектов, в чем разница между ними.

Дети приняли участие в съемках видео для социальных сетей вместе с Алексеем, также амбасадором Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, и были искренне довольны интерактивным обучением. Множество интересных, иногда недетских вопросов и ответов, положительные эмоции, которые очень важны для детей во время войны, стали результатом двухчасовой встречи.

В проекте "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" принимают участие дети 8-14 лет, пострадавшие от войны. Среди них — депортированные дети, вернувшиеся в Украину, ребята из приемных семей, дети, живущие в зонах боевых действий.

Во время "Блогер Кемпа" дети отдыхают, укрепляют здоровье, развлекаются, развивают творческие способности и овладевают навыками блоггера. С детьми работают опытные психологи Фонда Рината Ахметова, которые помогают юным участникам смены преодолеть травму войны — стабилизировать психологическое состояние, избавиться от страхов, с надеждой и уверенностью смотреть в будущее.

В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили более 4750 детей со всей страны.