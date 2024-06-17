Как создать надежный пароль: в киберполиции дали советы

Надежные пароли можно создать с помощью фраз. Это могут быть цитаты, строки из стихов, песен или важные для пользователя высказывания.

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В Киберполиции поделились некоторыми лайфхаками по созданию надежных паролей. Там отметили, что такую комбинацию легко запомнить пользователям, а жуликам невозможно угадать.

В Киберполиции добавили, что пароль специально составлен на латинице, ведь большинство сайтов требуют, чтобы пароль был написан именно так.

Вариант 1. Использовать первые буквы каждого слова знакомой фразы в качестве основы для комбинации пароля

Например, если за основу взять описание привычки лучшего друга: КиберКит лежит на диване и греется на солнышке и выбрать первые буквы слов и добавить специальные символы и цифры, получится следующая комбинация: Kklndtgns!#24.

Вариант 2. Использовать всю фразу как пароль

Если за основу для пароля взять афоризм украинской писательницы Леси Украинки "Без надії сподіваюсь", может получиться следующая комбинация: BezNadiiSpodivaius. Однако некоторые сайты могут дополнительно запросить специальные символы и цифры, чтобы пароль был еще более надежным.

Вариант 3. Сочетать первые слоги или части нескольких слов фразы

В этом случае из афоризма Григория Сковороды "Бери вершину и будешь иметь середину" можно взять только первые слоги слов и добавить специальные символы и цифры, выйдет такой пароль: БеВерМаСер24!, на клавиатуре на английском выйдет следующая комбинация: BeVerMaSer24!

Как добавлять цифры и специальные символы в пароли, чтобы их легко было запомнить?

Заменять некоторые буквы фразы, используемой для создания пароля на специальные символы и цифры по только вам известной схеме. Например, букву "оˮ заменять на знак "%ˮ.

В Киберполиции отметили, что это всего несколько примеров, как создать и легко запомнить надежный пароль, и не нужно не копируйте их дословно! В ведомстве порекомендовали использовать собственные способы создания паролей, главное, чтобы их не смогли угадать мошенники.

Ранее в первой публикации, посвященной проекту Кибер Брама, который создала Консультативная миссия ЕС в Украине, мы рассказали, как защитить от киберпреступлений своего ребенка и какие правила следует соблюдать на работе. Во второй публикации OBOZ.UA читайте о распространенных мошеннических схемах, а также о том, почему стоит всегда защищать персональные данные в интернете.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники придумали новую схему для выманивания денег у украинцев. Теперь они рассылают им в мессенджеры сообщения якобы о возможности получить денежную помощь через банк.

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