Как школы Украины будут работать с 1 сентября: форма обучения, карантинные правила и даты каникул

В среду, 1 сентября, в Украине начнется новый, 2021-2022 учебный год. С его приближением в стране растет уровень заболеваемости коронавирусом.

И хотя на сегодняшний день вся территория государства находится в "зеленой" зоне, в школах продолжат действовать некоторые карантинные ограничения. Как будет проходить образовательный процесс, рассказывает OBOZREVATEL.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что при сохранении на территории страны зеленого уровня эпидемической опасности, учебный процесс начнется без каких-либо ограничений, но с соблюдением эпидемиологических правил, общих для всех публичных заведений.

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В свою очередь, министр образования Сергей Шкарлет объяснил, что на дистанционную форму обучения будут переходить школы в областях из красной, оранжевой или желтой зон. При этом, по его словам, все детские сады и начальные классы должны учиться очно независимо от эпидемиологической ситуации.

Согласно постановлению Кабинета министров № 787 от 28 июля 2021 года, некоторые школы смогут обучать в очной форме даже в случае ужесточения карантина – те, в которых от COVID-19 полностью привиты не менее 80% персонала.

Такие учебные заведения смогут принимать детей в своих стенах даже после объявления красной зоны.

Ученикам начальной школы разрешили не носить маски, а остальных обязали надевать их на переменах. Расписание должно быть составлено таким образом, чтобы избежать скопления учащихся.

В каждом классе должно быть место для дезинфекции рук, и после каждого урока помещение должно проветриваться в течение десяти минут.

У учителей при входе будет измеряться температура: она не должна превышать 37,2 градуса. Находиться без маски в школе им позволено только в "зеленой" и "желтой" зонах.

Перед началом уроков преподаватель должен опросить учеников о самочувствии. В случае симптомов болезни учащийся должен надеть маску и отправиться на изоляцию в специальное помещение. Далее совместно с родителями ребенка решается вопрос об осмотре врачом. Все одноклассники ученика, у которого обнаружили коронавирус, должны уйти на самоизоляцию.

Заходить в здание школы смогут лишь те родители и опекуны, которые сопровождают учащихся с инвалидностью. В то же время, как рассказал "Фактам" начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко, руководство конкретной школы вправе решать самостоятельно, пускать ли родителей в заведение.

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины, каникулы в учебном году 2021-2022 запланированы на такие даты:

осенние – 25-31 октября 2021 года,

зимние – 25 декабря 2021 – 9 января 2022 года,

весенние – 28 марта – 3 апреля 2022 года,

летние – 1 июня – 31 августа 2022 года.

При этом по закону учебные заведения могут корректировать эти даты, учитывая эпидемическую ситуацию, погодные условия, региональные особенности и другие факторы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Минобразования заявили, что каждая школа вправе самостоятельно принимать решение о целесообразности торжественной линейки 1 сентября. В то же время проведение таких мероприятий должно быть строго регламентировано.

Также сообщалось, что в детских садах Украины установили новые карантинные правила: измерять температуру детям будут один раз, при входе, а в случае болезни их будут изолировать в специальное помещение. Кроме того, во время занятий в группах персонал может на носить маски.