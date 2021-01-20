Как сэкономить на покупках на карантине: OBOZREVATEL собрал лучшие предложения
В условиях пандемии все уже приспособились к новым реалиям, в том числе и к шоппингу в онлайн-режиме. Согласитесь, это ведь гораздо удобнее, нежели тратить время на походы в торговые центры и супермаркеты, в поисках подходящих товаров.
К тому же, большинство магазинов сейчас проводит сезонные распродажи до 90%, самые интересные предложения можно найти в разделе Промокоды:
Aliexpress – действует до 40% скидки на девайсы известных брендов;
Answear – действует Winter Sale: вас ждут невероятные скидки от 30 до 70% на подборку топовых товаров;
Stylus – в разделе "Уценка" на сайте магазина можно найти смартфоны, ноутбуки, офисную технику, мелкую и крупную бытовую технику, гаджеты со скидкой до 65%;
Iherb – в разделе можно найти купон на скидку 15% на горящие товары недели;
Chicco – можно приобрести фирменную одежду и обувь с дисконтом до 50%;
Eva – не упустите возможность сэкономить до 50% при приобретении в специальной подборке на сайте магазина Eva товаров дня из разных категорий;
Glo – в разделе можно найти купон на скидку 400 гривен на покупку девайса;
Winetime – в разделе представлен промокод, чтобы сэкономить 8% на приобретении любого алкогольного напитка из подборки в Winetime.