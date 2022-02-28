Как сэкономить место в кухонных шкафах: 3 простых лайфхака

Правильно расставленные бокалы и чашки значительно сэкономят место в кухонных шкафах. Привести в порядок не помешает также и полку с тарелками.

Такими советами поделились на странице therealcindyology в TikTok. Автор, которая собрала под видео более 500 тысяч просмотров, является профессионалом в сфере организации пространства (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Лайфхак №1. Бокалы

Организатор предложила ставить один бокал как обычно вертикально на полку, а следующий — ножкой вверх.

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Лайфхак №2. Тарелки

В другом совете автор призвала не ставить глубокие тарелки в высокую башню, а вместо этого вставить разделитель на полку, в результате чего половина мисок будет сложена вверху, а остальные — внизу.

Лайфхак №3. Чашки

Третий полезный совет: ставить одну чашку на полку основанием вниз, а вторую боком в предыдущую.

Такие советы помогут освободить пространство и создать организованный вид на кухне.

Один из подписчиков прокомментировал видео: "Я вчера как раз расставлял свои бокалы для вина, и это была та еще "битва". Спасибо за совет, как все изменить".

Второй пользователь также оставил слова благодарности, отметив, что "целую вечность ломал голову над бокалами для вина", а третий заявил, что "никогда еще так не любил TikTok".

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