Как сэкономить место в кухонных шкафах: 3 простых лайфхака
Правильно расставленные бокалы и чашки значительно сэкономят место в кухонных шкафах. Привести в порядок не помешает также и полку с тарелками.
Такими советами поделились на странице therealcindyology в TikTok. Автор, которая собрала под видео более 500 тысяч просмотров, является профессионалом в сфере организации пространства (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Лайфхак №1. Бокалы
Организатор предложила ставить один бокал как обычно вертикально на полку, а следующий — ножкой вверх.
Лайфхак №2. Тарелки
В другом совете автор призвала не ставить глубокие тарелки в высокую башню, а вместо этого вставить разделитель на полку, в результате чего половина мисок будет сложена вверху, а остальные — внизу.
Лайфхак №3. Чашки
Третий полезный совет: ставить одну чашку на полку основанием вниз, а вторую боком в предыдущую.
Такие советы помогут освободить пространство и создать организованный вид на кухне.
Один из подписчиков прокомментировал видео: "Я вчера как раз расставлял свои бокалы для вина, и это была та еще "битва". Спасибо за совет, как все изменить".
Второй пользователь также оставил слова благодарности, отметив, что "целую вечность ломал голову над бокалами для вина", а третий заявил, что "никогда еще так не любил TikTok".
@therealcindyology Recap of my favorite kitchen hacks #fyp #kitchenhacks ♬ Soul Bossa Nova - Quincy Jones
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