Сегодня очень захотелось проговорить с читателями одну очень известную историю, которую не любит гомо-советикус. Но, знаете, на фоне триколорадного лязганья и существующих угроз, я думаю, что эта история, может оказаться весьма действенной и даже стратегической.

Начну с того, что вот этот весь гомо-советикусный отряд из престарелых октябрят, он же живет в симулякре "Россия-великая страна, СССР-могучая страна", поэтому уверен, что любое лязганье с той стороны должны привести мир в чувство отчаянности и страха.

И ничего, что РФ, это страна ржавого военпрома, в которой криворукие инженера, живущие гомо-советикусным принципом "все крадут и я краду", собирают палки-стрелялки, предварительно что-то с них сняв. РФ технологии, краденные и скрымзленные, не доработанные и не доведенные до логики, ведь у русских ее нет. Просто внушили, "большая, победит, весь мир дрожит".

И ничего, что "могучий" развалился по швам, так как ничего не держало "братские народы" вместе, кроме страха и ГУЛАГа. Да и эта "могучая, наследница, правопреемница великого СССР", тоже дрожит по швам. Один шаг не туда (может даже полномасштабная агрессия в сторону Украины) и федеральные округи РФ бросятся врассыпную, спасая остатки жизней и репутации.

Все в мире относительно. Еще вчера народ бы сознание терял, если бы ему сказали: "СССР слабая и тоталитарная секта, которая не сможет долго удерживать в нищете и страхе столько людей", а сегодня бывшие "республики" живет свободно и независимо, в богатстве и процветании, правда, нервно поглядывая, на шатающегося пьяного колосса на глиняных ногах.

Дай сейчас право определения Сибири, Кубани, Якутии и другим округам РФ, только услышите скрип двери, закрывающейся за разбегающимися из триколорадного концлагеря.

Я не буду спорить с тем, что географические и геологические возможности у РФ были, есть и будут. Но, они есть в любой стране. И вот взять — таки небольшие, но успешные ОАЭ, тот же Катар, где ресурс работает на страну и гражданина, а не гражданин есть ресурсом страны, и огромную РФ, и РФ явно проигрывает, как и ее народ.

Просто страх, внушение, что "везде, где нет СССР, везде плохо". И люди верили в это самое "плохо", так как следующая мантра была "все так живут". Как именно "так" никто точно не знал, но был уверен, что "еще хуже", ведь хуже жизни советского человека ничего не было.

СССР вкладывал в пропаганду миллиарды. "Могущество", "прогресс" строились на жизнях миллионов, целина, БАМ, стройки уносили тысячи жизней. Не было технологий, был приказ партии, целесообразность, и "бабы нарожают". И все!

Но, это все понятно и расписано, прочитано и осознано. Не многими, и все же. Сегодня я хочу рассказать про миф "СССР", миф, просуществовавший 70 лет, и лопнувший, как мыльный пузырь.

Почему эта борьба с мифами эСССРии так важна именно сейчас? Много причин. Первая, именно психологическая. Постсоветский человек все равно живет с внутренним опасением "ну, россия-то большая". Быть большой, не значит быть вообще. Или быть большой не значит быть сильной. Или… в общем, слушайте, чего это вы тут себе напридумывали.

Я принципиально "погуляла" по половине РФ, Гугл тому свидетель. Кроме "бабы еще нарожают" у РФ нет ничего, что могло бы сделать ее сильной: ни гражданской позиции в людях (от если мародерить где-то, они первые, а умирать за отечество, это еще они подумают), ни технологий, ни былого страха людей перед властью, ничего. Вот, знаете, если россиянам, русским, гражданам РФ дать свободу, автоматы и возможность грабить свою страну, они сожрут друг друга и не подавятся. В этом весь гомо-советикус, доказано Донбассом.

Россиянам не принципиально кого и где грабить. Не получится на Берлин, Киев, Львов и Париж, пойдут и разграбят Ярославль, Мурманск, Москву и Питер.

Вторая причина, это политическая. Что мы о себе да о себе. Мы пост-совок, нас понять можно. Мы 70 лет кушали пропаганду. А вот Европа? Европа тоже живет с мифами в голове и как-то даже не замечает, не интересуется этой мифической геополитикой, которую ей навязали 100 лет назад.

И вот это важно. Важно проговаривать, показывать и подталкивать мировое сообщество к осознанию, что, извините, их надули.

РФ, представлена во всех международных инстанциях, как? Ну, вот как? Как Российская Федерация? Оно, то да, но нет! РФ находится во всех международных институциях исключительно на правах правопреемника СССР. Сама же новосозданная в декабре 1991 году РФ никогда и никуда заявления на вступление и членство не подавала.

РФ вяло моргнула "партнерам" и "коллегам", мол, "ей, болезненные, мальчик, подай водки, мы здесь на правах правопреемника СССР, могучие и большие". И все согласились. Но, законно ли это? Законно ли РФ занимает членство в ООН и других международных институций?

24 октября 1945 года членом ООН стал СССР. Не РФ, а СССР. А РФ просто назвала себя правопреемником, после развала СССР, хотя это право могло быть у каждой из "союзных". Их просто не спросили. Имеет ли право РФ быть правопреемником того, что распалось, ведь СССР это "союз республик", а вот об этом и поговорим.

30 декабря 1922 года В зале большого театра Москвы по рекомендации Михаила Фрунзе, уполномоченного Революционного военного совета России в Украине и одновременно зампредседателя Совнаркома УССР, председателем 1-го съезда Советов СССР избрали Михаила Калинина. На повестке дня съезда рассмотрение Декларации и Договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик.

Подчеркну — рассмотрение! Рассмотрение текста Декларации об образовании, но не самого образования. Это, принципиально важно. Это юридически разно.

Слово для доклада взял Иосиф Сталин, который пламенно и надрывно долго говорил о том, чтобы ликвидировать разруху, необходимо сложить силы всех советских республик, все финансовые и экономические возможности бросить на дело восстановления основных отраслей промышленности. "Отсюда необходимость объеди­нения советских республик в одно союзное государство, — заявляет Сталин с трибуны. — Сегодняшний день является торжеством новой России над старой — жандармом Европы, палачом Азии. России, разбившей цепи национального угнетения, создавшей диктатуру пролетариата, превратившей Красный стяг из знамени партийного в знамя государственное. И собравшей вокруг этого знамени народы советских республик для того, чтобы объединить их в одно государство — Союз Советских Социалистических Республик, прообраз грядущей мировой Советской Социалистической Республики!" — бурные и продолжительные одобрямсики, то есть аплодисменты.

Калинин зачитал Декларацию "Об образовании Союза ССР" и текст Договора "Об образовании СССР", принятых Конференцией полномочных Советских Республик делегаций и предложил делегатам принять их "с единодушием" — одбрямс, одобрямс и еще раз одобрямс. Но, неожиданно для Сталина слово взял Михаил Фрунзе и попросил членов съезда не торопиться с принятием такого судьбоносного решения.

"Оглашенный пред делегатами текст был рассмотрен и принят на национальных съездах Украины, Закавказья и Белоруссии, — пояснил Фрунзе. — В дальнейшем работу продолжала Конференция полномочных делегаций, которая сочла необходимым проделать над предлагаемым актом дополнительную работу. Поэтому, товарищи, считаю необходимым сейчас утвердить и текст декларации, и текст союзного договора только в основном. Затем Центральному исполнительному комитету Союза поручить заняться его дальнейшей разработкой. Кроме того, к работе должны быть ещё раз привлечены правительства национальных государств в лице их верховных органов. Это значит, что текст, который будет принят вами, должен быть разослан нашим национальным ЦИКам для одобрения. После того как они рассмотрят его и, возможно, внесут ряд поправок, должна быть собрана следующая сессия ЦИКа Союза. И уже на основании этой дополнительной разработки можно будет ввести в действие договор. Таким образом, окончательное утверждение, окончательная ратификация этого договора должна быть отложена до следующего, 2-го съезда депутатов Советов СССР".

Фрунзе считал, что такой путь должен гарантировать народам союзных республик законность и "и соответствие жизненным интересам заключаемого ими союзного договора". На самом деле он боялся растущего влияния и узурпации власти Сталиным, а в создании СССР предугадывалось создание диктаторского государства.

Никто не ожидал такого поворота событий, ни Калинин, ни Сталин. Сталин хмурил брови, а Калинин рассеянно спросил у зала, нет ли возражений. И тут, именно в этом момента одобрямщики съезда, сделали именно то, чего так боялся Сталин. Они закричали "возражения нет". А дальше банальное "Кто за? Против? Нет. Кто воздержался? Нет. Принято единогласно" — бурные продолжительные аплодисменты.

Во время 1-го съезда депутатов Советов СССР Михаил Фрунзе предложил отложить создание Советского Союза до 2-го съезда. Все согласились, но впоследствии решение об образовании СССР не принимали. Михаил Калинин поставил на голосование предложение Фрунзе об отсрочке создания СССР. И инициативу поддержали единогласно.

И так, кто еще не понял, разложу по полочкам:

1 Декларация и Союзный договор были утверждены только в основе.

Документ должен был быть передан на дополнительную проработку ЦИКам всех союзных республик. На ближайшей сессии Союза СССР полученные от республик отзывы необходимо было рассмотреть и утвердить Ввести решением ЦК или съезда Декларацию и Союзный договор во временное действие.

5.Принять декларацию и Союзный Договор на 2-м съезде Советов СССР.

Ратифицировать Декларацию и Союзный договор во всех союзных республиках.

И только в этом случае, при выполнении этого алгоритма все документы имели бы международную юридическую силу.

Этого не было сделано, поэтому СССР масштабная фальсификация, миф, который не имеет юридической силы, не может считаться государством, а РФ не может быть правопреемницей того, чего не существовало.

Для Сталина такой разворот был ударом по его диктатуре и репутации. Но уже ж одобрямс, в газетах, наголосовали!

Для исполнения постановления 1-го съезда Советов СССР была создана специальная комиссия, которая должна была готовить договор к подписанию на следующем, 2-м съезде Советов. Сталин, понимая, что, если процедура Фрунзе будет реализована, идея централизованной авторитарной державы под названием СССР провалится. "Союзные республики" получат право ратифицировать документ. Выходить из Союза, управлять Союзом, вносить в документ свои изменения.

Комиссию ликвидировали. Договор не дорабатывали и не подписывали. Просто напечатали – "СССР создан" и все! То есть на самом деле никакой могучий и великий СССР образован не был.

Историк Ярослав Дашкевич, как-то поднимал эту тему и в январе 1991 года опубликовал историческое расследование о мифе создания СССР, контрастируя: "Это постановление никогда исполнено не было. Ни одна сессия ЦИКа СССР не рассматривала в таком именно плане отзывы ЦИКов союзных республик, не обрабатывала окончательных текстов деклараций и Союзного договора. Не утверждала их, не вводила в действие, не подавала их на окончательное утверждение 2-му съезду Советов СССР, не готовила, в конце концов, деклараций Союзного договора, без которого ни один международный договор как юридический акт просто существовать не может (международные договоры, как известно, голосованием не принимают)".

Вот так борьба за власть среди коммунистов стала причиной того, что до сих пор нет ни единого документа, подтверждающего создание великого и могучего ничего-СССР.

СССР, который образован согласно "принятию" "Союзного договора" от 30 декабря 1922 года на месте бывшей Российской империи объединением четырех советских республик — РСФСР, Украинской ССР, Белоруской ССР, ЗСФСР — фикция, не имеющая юридического значения.

Украина (УССР) не ратифицировала Декларацию и Союзный договор. Да-да, вы не ошиблись, это подтвержденный историей факт — УССР, как другие республик-создатели СССР, не подписывали Декларацию и Союзный договор, не рассматривали его на съездах, не ратифицировали его в своих республиках. 30 декабря 1922 года СССР не создавался, его создание перенесли и так и не начинали.

И вот не нужно говорить – а что нам с того, поезд ушел, история не имеет сослагательного наклонения и все такое. История — это наука. История — это выводы. История — это примеры. Использование истории, расследование исторических мифов, разгром исторических симулякров, это очищение, это работа над ошибками, а иногда, это еще и выигранная война. Психологическая. Метальная. И даже самая, что ни на есть, военная.

Устав ООН, международный и важный документ. Хорошо. Мы признаем это, как и то, что ООН играет не последнюю роль в геополитике мира. В Уставе ОООН ищем знакомую аббревиатуру — СССР.

26 июня 1946 года в Сан-Франциско ратификационные грамоты ООН были переданы пяти государствам: США, Великобритании, Франции, СССР, Народной Республике Китай.

Впоследствии Российская Федерация стала правопреемником СССР, а Китайская Народная Республика — Республики Китай. Сегодня Россия входит в число государств, имеющих право вето в Совете Безопасности ООН.

Извините, но, как РФ стала правопреемником СССР, если СССР никогда официально не создавали, и нет ни единого документа о его создании, кроме сфальсифицированного? Какое вето? Какой член? Пусть сначала усы-лапы-хвост предоставят, что они существуют, как страна.

Что это за международное пиратство? Неужели для стран и международных организация приемлемо, что недострана, которой нет ни в одном из документов, что-то там еще может заявлять? Или международные инстанции фикция? Или "нам с тобой закон не писан, если писан, то не нами, если писан, то не читан, если читан, то не мной"?

РФ незаконно занимает место в ООН, так же, как там незаконно занимал место СССР. Ну, ладно, то были поствоенные времена, хотели дружить и удерживать растущие аппетиты товарища Сталина. Но, сейчас? РФ стала правопреемником нелегитимного не ратифицированного государства.

И если Украина, докажет этот факт в международных судах, это будет такой удар по ватеватной, триколорадникам, имперцам, путинистам, россиянам и россиянкам, а так же другим ватоцефальным гражданам постсоветского пространства.

Международный суд ООН может и имеет право уже на основании вот таких данных и заявления Украины, лишить РФ постоянного членства в Совбезе ООН, ведь РФ (РФ создана 25 декабря 1991 года) нет в Уставе ООН. В Уставе ООН есть мифический СССР, а СССР юридически не существовал.

Понятно, что ООН будет нервничать и стыдиться, такого конфуза, но нам от этого, не холодно ни жарко. Мы должны требовать свое: извините, международные ребята, но у вас и среди вас, шулера-мошенники, симулякр.

Аннуляция преемственности стран или международных компаний начинается с решения Международного суда. То есть, ладно уж, начудили с 1922 года, обманули, получилось, но и пора честь знать- все предшествующие этому событию обязательства России, как правопреемницы СССР остаются в силе, как и обязательства РФ. А с момента вынесения решения "раша гуд бай".

Международный террорист – РФ- страна агрессор, как страна не имеющая легитимного права находится в международных инстанциях теряет свою роль в Совете Безо­пасности ООН.

И, если мы в этом бою будем не одни, мы его выиграем. У нас много союзников, которым бы пригодилась и такая информация, и такая стратегия.

На территории бывшей Российской империи к 1922 году сложилось шесть республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. Это и есть наши союзники в вопросе доказательств нелегитимной СССР и его правопреемника-РФ. Ведь никто из них, не ратифицировал в 1922 году Декларацию и Союзный договор для создания СССР.

"Декларация прав народов России", принятая в 1917 году, гарантировала "равенство и суверенность народов", их право на "свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства". Именно этот факт дал нам право уйти из СССР красиво!

СССР "создавали" — сгоняли под ружьем и террором — на фоне яркой борьбы, стремления наций к самоопределению. Национальный вопрос, тогда стоял ребром и мог спровоцировать резкое нежелание к объединению в Союз любой из "республик". А это было опасно для большевиков.

Поэтому, я думаю, что в таких условиях растущей самоидентификации наций большевики не рискнули реализовать план "единой интернациональной республики" и опрометчиво оставили кучу лазеек, под названием Декларация прав народов России", заманчиво подчеркнув там "мир любой ценой", то есть заманухи под пунктами "самоопределение, независимость, свобода".

Что-то, как "Декларацию прав народов России" приняли, что-то, как декларацию о создании Союза, профилонили, оставив на авось. К самой "Декларации прав народов России" тоже много вопросов — была ли Украина частью народов России?

История — тоже фронт. История изо всех сил нас учит, подталкивает, плачет к нам кровавыми слезами и просит возмездия за 100 лет пыток мифами и создание симулякров.

История любит правду. Правда принадлежит свободным. Интересно, найдется ли в политическом истеблишменте Украины отчаянный смельчак, который приведет в действие механизм всероссийского и все эСССРовского позора?

История тоже фронт! Может быть пора на амбразуры?

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