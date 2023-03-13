'Как разрушить русский мир': издательство 'Наш Формат' открыло предпродажу книги Вадима Денисенко

Издательство Наш Формат открыло предпродажу книги Вадима Денисенко "Как разрушить русский мир". Книга появится в продаже с апреля 2023 года.

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Как отмечает сам автор, эта книга о том, как устроен "русский мир", почему он не меняется в последние четыре столетия и о том, как его можно разрушить.

"Автор исследует возникновение, развитие и функционирование этого самого "русского мира" от времен Ивана Грозного до современности. Это ли не в первую очередь столь широкое исследование механизмов самовоспроизводства "русского мира". Как изменить идеологию "русского мира"? Как развалить символические структуры? Россиянам свобода?", – говорится в аннотации издательства.

"Глубинная ошибка большинства людей, в силу разных обстоятельств занимающихся Россией, заключается в том, что они считают, что "русский мир" – это некое новейшее явление, созданное группой идеологов, собравшихся вокруг Путина. Дело в том, что и "русский мир", и система управления государством, де-факто были созданы еще при Иване Грозном, а окончательно зацементировались во времена Петра I и с определенными косметическими изменениями дошли до наших дней", – пишет Вадим Денисенко в своей книге.

Вадим Денисенко – исполнительный директор Украинского института будущего, народный депутат VIII созыва. Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не врут".

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