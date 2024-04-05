Как предоставить психологическую помощь детям, пострадавшим от войны: Фонд Рината Ахметова провел практический вебинар

Как проявляется стресс у ребенка во время войны? Как могут помочь взрослые – ребенку и себе? Что нужно знать об этом родителям и профессионалам? В рамках программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова состоялся вебинар "Психологическая помощь детям, пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов, оказание первой психологической помощи в кризисных ситуациях".

Ольга Фролова, тренер по неформальному образованию для взрослых, психологиня, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Бердянского государственного педагогического университета, рассказала о:

влияние травматических событий на детей всех возрастов и роль родителей в проживании этого опыта,

особенности взросления детей в условиях войны,

предоставление первой психологической помощи детям в кризисных ситуациях.

Мероприятие посетили около 300 участников, среди которых были специалисты служб по делам детей и центров социальных служб, родители-воспитатели, приемные родители, усыновители, опекуны и патронатные воспитатели. Смотрите вебинар по ссылке.

"Больше всего спасибо Фонду Рината Ахметова за организацию жизненно важного онлайн-мероприятия, за практическую информацию и рекомендации. Ваше знание и понимание ситуации помогут профессионалам быть более эффективными в своей важной работе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и инициативы, призванные укреплять душевное состояние и здоровье наших детей. Ваша поддержка в эти трудные времена является вдохновляющим светом надежды!" – так отозвалась о мероприятии одна из участниц.

Ольга Фролова поделилась с участниками техники самопомощи по сохранению ментального и физического здоровья, рассказала, где искать ресурсы для восстановления энергии. Специалист объяснила, как действовать, чтобы снизить остроту реакций на травматические события у детей всех возрастов.

В конце мероприятия Ольга ознакомила участников вебинара с медицинскими протоколами по оказанию первой психологической помощи детям в кризисных ситуациях, которые используются на практике в Израиле.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротство – нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи. Следите за анонсами дальнейших вебинаров проекта.