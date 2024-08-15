Как получить компенсацию за поврежденное обстрелами жилье: инструкция от страховщиков

После каждого ракетного обстрела, который оставляет за собой разрушенные дома, многие люди задаются вопросом: как получить компенсацию за ущерб? Стоит ли ждать эффективного государственного механизма возмещения убытков? Какие документы для этого нужны?

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Если у вас была оформлена страховка с покрытием военных рисков, эта задача становится значительно проще. В страховой компании ИНГО, которая одной из первых начала страховать жилье от военных рисков, подтвердили, что уже давно проводят возмещение за такие убытки. По информации страховщика, больше всего заявок на компенсации в последнее время поступает из Киева.

Например, только 8 июля компания получила сразу несколько сообщений о страховых случаях из Шевченковского района, где в результате ракетного удара незначительные повреждения получили несколько застрахованных квартир. Это три квартиры на ул. Глыбочицкой и квартира на Коломыйском переулке в Голосеевском районе. Характер повреждений практически одинаковый для всех случаев – незначительная разрушение взрывной волной и повреждение осколками. В результате пострадали окна и двери, частично внутреннее убранство, испорчена мебель и коммуникации.

По словам руководителя департамента урегулирования убытков СК ИНГО Олега Коваленко-Кужольного, после подачи всех необходимых документов клиенты получили выплаты уже в течение двух недель. Как оказалось, владелица одной из квартир застраховала свое жилье за 10 минут до момента обстрела. И хотя на тот момент договор страхования еще не вступил в силу, в ИНГО приняли решение в качестве исключения выплатить пострадавшей владелице 50 000 грн в виде благотворительной помощи. Другие суммы компенсации варьировались от 32 до 109 тысяч гривен в зависимости от степени повреждений. Это возмещение позволило владельцам быстро начать ремонт, чтобы в ближайшее время восстановить нормальную жизнь.

"Мы понимаем, насколько важно для людей получить финансовую поддержку как можно быстрее. В наших случаях застрахованные квартиры получили незначительные повреждения, поэтому целью было обеспечить клиентов необходимыми средствами для полного восстановления жилья без задержек. Мы работаем максимально оперативно, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни", – прокомментировал Олег Коваленко-Кужольный.

Для получения возмещения компания требует предоставить минимум документов. В первую очередь – письменное уведомление о наступлении события и договор страхования. Факт наступления страхового случая устанавливается на основании справки из полиции, которую также нужно приложить к страховому делу. Также потребуются паспорт и ИНН страхователя или выгодоприобретателя, документы, подтверждающие право собственности на застрахованное имущество, и собственно заявление о выплате страхового возмещения.

Что делать, чтобы быстро получить страховую выплату:

Немедленно, как только станет известно, но не позднее 2 календарных дней, известить страховщика о наступлении случая. Письменно оформить и направить страховщику уведомление о случае в течение 3 рабочих дней. В зависимости от характера события обратиться в компетентные органы для установления факта, причин и последствий наступления события (в этом случае ГСЧС или полиция). Предоставить страховой компании необходимые документы для установления причин и характера страхового случая, а также подать заявление о выплате страхового возмещения.

Решение о выплате страхового возмещения принимается в течение 30 календарных дней с дня предоставления всех необходимых документов.

В ИНГО заверили, что после подачи документов и подтверждения страхового случая процесс выплаты обычно происходит без задержек и быстрее, чем предусмотрено регламентом. "Наша компания всегда выполняет свои обязательства перед клиентами. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить им быстрое и надежное возмещение убытков", – подытожил Олег Коваленко-Кужольный.