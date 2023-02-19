Как отстирать жирные пятна на одежде: нужен всего один ингредиент

Жидкость для мытья посуды может помочь не только с жиром на кухне, но и с загрязнениями на одежде. Капля моющего средства с легкостью справится с самыми старыми пятнами жира.

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Об этом сообщают пользователи паблика в Facebook о чистоте и уборке, насчитывающая более 631 000 участников. За советом в группу обратилась Анн-Мари Стаф, которая обнаружила после стирки жирные пятна на штанах своего мужа, пишет Express.

Пост был завален комментариями, но самым популярным ответом было использование жидкости для мытья посуды.

Пользователь Тереза ​​Бакстер написала под постом: "Я нанесла немного холодной воды на пятно, затем покрыла его жидкостью Fairy, втерла и оставила на ночь, затем постирала как обычно, и оно сразу же исчезло. Удачи".

Кэролайн Блэк посоветовала натереть пятно средством для мытья посуды, хорошо растереть с небольшим количеством воды, оставить на 20 минут, а затем снова постирать одежду.

Другие предложения включали использование талька и крема для локтей.

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