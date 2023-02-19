Как отстирать жирные пятна на одежде: нужен всего один ингредиент
Жидкость для мытья посуды может помочь не только с жиром на кухне, но и с загрязнениями на одежде. Капля моющего средства с легкостью справится с самыми старыми пятнами жира.
Об этом сообщают пользователи паблика в Facebook о чистоте и уборке, насчитывающая более 631 000 участников. За советом в группу обратилась Анн-Мари Стаф, которая обнаружила после стирки жирные пятна на штанах своего мужа, пишет Express.
Пост был завален комментариями, но самым популярным ответом было использование жидкости для мытья посуды.
Пользователь Тереза Бакстер написала под постом: "Я нанесла немного холодной воды на пятно, затем покрыла его жидкостью Fairy, втерла и оставила на ночь, затем постирала как обычно, и оно сразу же исчезло. Удачи".
Кэролайн Блэк посоветовала натереть пятно средством для мытья посуды, хорошо растереть с небольшим количеством воды, оставить на 20 минут, а затем снова постирать одежду.
Другие предложения включали использование талька и крема для локтей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали, какие домашние предметы содержат много микробов.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.